«Vivimos de espaldas a la enfermedad, hasta que nos toca»

Raquel Revuelta reconoce que cuando una amiga le habló de la ostomia, y de las personas ostomizadas, no tenía ni idea de a a qué se refería. Pero cuando entró en contacto con las personas implicadas, «ya no hubo marcha atrás». La ostomia es una abertura creada quirúrgicamente en el abdomen que permite que los desechos o la orina salgan del cuerpo, la «bolsa de la vida», como ellos mismos dicen. Ser la cara y la voz de la campaña «Cada ostomia una historia», junto con Mikel Urmeneta, el creador de Kukuxumuso, ha removido una parcelita de us vida. La pasada semana ambos participaron en el XI Congreso Nacional de Enfermería Experta en Ostomias, en Valencia, organizado por el Consejo General de Enfermería y la empresa Coloplast.

Raquel, ¿qué ha supuesto para ti a nivel personal particiar en esta campaña?

Ha habido un antes y un después en una parcela de mi vida que es la del compromiso, remueve muchísimo, aprendes a priorizar, a dar gracias a la vida, a valorar todo lo que tienes y no le das valor hasta que te falta. Hay que comprometerse e implicarse para llegar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo a las administraciones.

¿Ha habido algún testimonio que te haya impactado especialmente?

Sí, he podido convivir ratitos con ellos, que me han hecho comprenderles y valorarles. Lamentablemente de las experiencias más duras se aprende mucho más. Te hacen mejor persona y ellos son personas excelentes que han superado una historia muy fuerte. Estas personas conviven con esta, iba a decir enfermedad, pero a ellos no les gusta que se les considere enfermos, son personas ostomizadas, es el principio del fin de su problema. Son personas maravillosas con las que es muy difícil no establecer un vinculo de empatía.

Para ti, que eres uno de los rostros más conocidos y queridos de España, imagino que poder ayudar a estas personas será muy gratificante.

Ayudar siempre es algo que satisface y para las personas que somos muy emocionales y sensibles es muy gratificante, pero soy consciente de que yo puedo aportar un granito de arena, pero tenemos que salpicar e involucrar a muchas más personas que tienen capacidad para tomar decisiones que van a ser óptimas.

Cómo hija de médico, imagino que en tu familia se habrá hablado mucho de salud, pero ¿no crees que vivimos de espaldas a la enfermedad?

Sí, somos personas y nos vamos deteriorando. El preocuparte y ocuparte de tu salud es fundamental para demorar que esto ocurra. Pero sí que es cierto, porque somos así de torpes, que hasta que no nos toca, o nos toca de cerca, no nos movilizamos, pero nos pasa con todo en la vida.

¿Cómo cuida Raquel Revuelta su salud?

Bueno, ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo (bromea), mi padre lo solucionaba todo con una aspirina. Nos ha inculcado la importancia que tiene la vida saludable, tanto el deporte, como estar en la naturaleza, a él le encantaba el campo y siempre hemos vivido en el campo. Y comida saludable, claro. A mi me gusta cuidarme, me encanta comer, pero disfrutar de una manera sana.

¿Nunca te planteaste seguir el camino de tu padre y estudiar Medicina?

No, me plantee estudiar Enfermería, era mi primera opción, pero no tuve nota. Entonces me fui un año a Inglaterra a estudiar. Mi segunda opción era Bellas Artes pero no veía que aquello tuviera opciones en aquel momento, ahora es distinto. Al final estudié turismo y empecé a trabajar en el sector. Cree mi empresa, y estoy muy orgullosa de ella. Desde el año 1991 es lo que me ha dado de comer y, aunque hemos pasado momentos muy duros siempre hemos seguido hacia delante.