PP y Vox llevan a Les Corts su apoyo a la energía nuclear

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se ha declarado a favor de una única independencia, la energética. En este objetivo ha puesto sobre la mesa el papel fundamental de la energía nuclear, sobre la que el Consell ha fijado un posicionamiento claro en los últimos días.

De manera casi inmediata, el PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno de España que prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, una decisión que el portavoz de Industria del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, calificó de «arbitraria».

El PP argumenta que el cierre de Cofrentes dejaría a la Comunitat Valenciana sin su «principal fuente de energía», lo que generaría «incertidumbre en la planificación industrial y amenazaría la competitividad de nuestras empresas». Actualmente, esta instalación genera 650 empleos directos y miles de forma indirecta en la comarca. Además, aludió a que países como Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos o Italia han anunciado el aumento de su capacidad nuclear.

Los populares recibieron el apoyo de Vox. Su síndic, José María Llanos, aseguró que se trata de una propuesta que está en el «ADN» de su partido, tal y como lo demuestran las propuestas presentadas en el Congreso de los Diputados y que no contaron con el apoyo del PP.

El resto de los partidos de la oposición se mostraron en contra. En declaraciones que recoge EFE, el portavoz del PSPV, José Muñoz, afirmó que se trata de propuestas de «barra de bar» que no van a ninguna parte y que «únicamente son cortinas de humo para intentar tapar la vergüenza» que ha generado la condena del ex presidente Eduardo Zaplana. «Hay que trabajar por una transición ecológica y justa y no condenar el futuro de los valencianos con un energía cada vez más minoritaria».

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Paula Espinosa, recordó que la vida útil de esta central nuclear acabó en 2023 pero el Gobierno central decidió alargarla hasta el 2030, «mantenerla operativa es irresponsable».

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón también se manifestó ayer al respecto, y dijo que la nuclear era una energía «limpia, segura y barata» y dijo que pedir que se prolongue la vida útil de Cofrentes no contraviene en absoluto la política de energías renovables que sigue la Generalitat Valenciana: «hemos autorizado el triple de energía fotovoltáica, porque el gobierno del Botànic no sabían lo que hacer, ni si estaban a favor o en contra, y además nos hemos puesto en contra de las barbaridades de Sumar y Compromís, algunas en Castellón y todo ello trabajando, gestionando y apoyando las energías fotovoltaicas», indicó.

El presidente Mazón reiteró que era preciso una «conjura valenciana» por la energía nuclear y que «no contraviene la política de renovables» y destacó «venimos de una pobreza energética extraordinaria y la energía nuclear es fundamental para nosotros para llegar a la autosuficiencia y a la independencia energética».