Vox marca sus condiciones para evitar elecciones en la Comunidad Valenciana

Las conversaciones entre PP y Vox para dar continuidad al Gobierno que preside en funciones Carlos Mazón siguen en marcha. Sobre la mesa solo hay un nombre: Juanfran Pérez Llorca, pero como es lógico, los de partido de Santiago Abascal, quiere sacar algo de esta negociación.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha afirmado este martes que el PP ha llegado a acuerdos en la Comunidad Valenciana y en Murcia, "pero nos ha engañado en algunas comunidades como en Extremadura o Aragón". Por este motivo, Llanos ha querido dejar muy claro que el partido debe constatar queel rechazo al Pacto Verde Europeo y a la inmigración masiva e ilegal".

Realizada esta advertencia ha dicho que Vox va a dar prioridad a la reconstrucción y "nos preocupa mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niegue a comparecer en la comisión de investigación de la riada de las Cortes Valencianas Hay que recordar que el partido socialista no quería que se creara una comisión de investigación sobre la riada y votó en contra. Y ahora no quieren venir a dar explicaciones, a dar la cara."