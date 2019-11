1 de noviembre: ha llegado la Navidad (lo dice Mariah Carey)

Si lo dice Mariah Carey, eso sí, sin decirlo, es que debe ser cierto. Falta un mes y medio pero la cantante ya ha colgado hoy en redes un vídeo en el que da la bienvenida a la Navidad a pleno pulmón. Y no podía hacerlo de otra manera que con su tema navideño por antonomasia, "All I Want for Christmas Is You" (AIWFCIY).

Fue compuesta en poco más de un cuarto de hora en un piano Casio y salió casi del tirón. Nunca imaginaron sus autores que reportaría tan pingües beneficios con el transcurrir del tiempo, que acompañaría los encendidos de luces navideñas de muchas capitales y las masivas compras de Reyes y Santa Claus en medio planeta.

El por qué de su éxito eterno puede ser debido, entre otras cosas, a que cuando salió al mercado hacía más de 50 años que ningún tema navideño se había compuesto. Hablamos de temas como "Santa Claus Is Coming To Town", de 1934, "White Christmas", de 1942, "Have Yourself A Merry Little Christmas", de 1943, la archiconocida "Let It Snow", de 1945 y "Christmas (Baby Please Come Home)", la más cercana en el tiempo, fechada en 1963. Ayudan también el ritmo pegadizo y frenético y la letra con una puerta abierta a la esperanza. Tiene tantos amantes como detractores.

Segú "The Ecoomist" desde su publicación "All I Want for Christmas Is You" ha generado cerca de 60.000 millones de dólares en "royalties". Como para que Carey no estésentía orgullosa y feliz de haber aceptado en su día el encargo de la discográfica...