culturaencasa: De la burla operística de un Verdi octogenario al encaprichamiento de Katharine Hepburn

Ópera

“Falsfatt”

En un mundo donde «tutto è burla», un gordo fanfarrón invita al público a situarse con ironía delante del espejo de sus propios defectos, a redimirse de sus históricas miserias y a reírse del cortejo del siglo XIX. Las bases argumentales de la última ópera dirigida por Verdi a la heroica edad de ochenta años y escrita por Arrigo Boito están basadas en dos obras de Shakespeare; «Las alegres comadres de Windsor» y «Enrique IV» considerada una de las últimas grandes óperas bufas italianas de la historia. El estreno de esta divertida y luminosa producción en el Teatro Real de Madrid tuvo lugar el 23 de abril de 2019 coincidiendo de manera oportuna con la celebración del Día Internacional del Libro. Como si el destino hubiera querido precipitar la fusión de dos disciplinas artísticas tan intrínsecas y consustanciales como la literatura y la lírica. Como si, además de requerir el arte, necesitáramos mezclarlo.

Disponible en: https://www.myoperaplayer.com/

Película

"Historias de Filadelfia”

A George Cukor le atribuyeron pronto la etiqueta de «director de actrices». Decían de él que, al igual que una especie de Almodóvar de la época, era capaz de extraer del pecho con finura y aprovechamiento cinematográfico suficiente la pepita de oro recubierta de talento que albergaban las actrices Aunque la maestría de Katharine Hepburn no entendía de descubridores, tal y como demuestra en esta cinta. Una comedia romántica exquisita y fascinante de enredos nupciales, convencionalismos y pasiones a destiempo que nos enseñó, entre otras muchas cosas, algo demasiado importante como para no olvidarlo y es que “con el rico y el poderoso hay que ser orgulloso”.

Disponible en: http://www.movistarplus.es/ficha/historias-de-filadelfia?tipo=E&id=14894

Libro

“Monstruas y centauras”

En esta suerte de ensayo la doctora en filología Marta Sanz analiza con frescura e inteligencia los cuestionamientos que surgieron en su cabeza después de tres acontecimientos clave para entender las derivas y caminos de las corrientes feministas de los últimos tiempos: el surgimiento del Me Too, la carta redactada por un grupo de intelectuales francesas contra el movimiento mencionado entre las que se encontraba la actriz Catherine Deneuve y la celebración del 8 de marzo junto con el juicio a los violadores de La Manada. Tres episodios que marcan el camino contemporáneo hacia la igualdad y sobre los que Sanz indaga de manera ilustrativa y tremendamente interesante.

Disponible en: http://www.movistarplus.es/ficha/historias-de-filadelfia?tipo=E&id=14894

Disco

“For those in love”

La voz de Dinah Washington tenía una limpieza y una claridad casi didáctica. La extraordinaria teatralidad con la que pronunciaba las letras de cada palabra era capaz de instalarse en la cabeza de uno y a modo de podcast educativo reproducirlas paulatinamente en un momento de necesidad. Pero además tenía la cualidad del agua. Se extendía por los espacios de cualquier lugar en el que estuviera sonando, inundaba las esquinas de los salones de baile, llenaba los silencios. De este disco no pueden dejar de escuchar «If I had you» y «My old flame».

Disponible en: https://open.spotify.com/album/0rCWrFmWnVcR5gR6Q6LNsw?si=t8hEdveaThy3vXP3xk-hvQ

Exposición virtual

Colección de Picasso

Aunque los ojos se agazapen tímidos en la frente, los brazos nazcan de las orejas, la boca susurre desde el cuello y el pecho trepe por el ombligo, la mujer que aquí se retrata esconde la esencia de lo taciturno. Cuando Picasso retrató en 1965 a la artista multidisciplinar Dora Maar, ya sabía que estaba cambiando los preceptos clásicos sobre los que se rige el retrato. «Jamás pude hacerle uno riendo. Porque para mí ella es la mujer que siempre llora», dijo de ella el pintor.

Disponible en: https://www.museopicassomalaga.org/