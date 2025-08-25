Antena 3 arranca la retransmisión de los encierros de San Sebastián de los Reyes con un despliegue histórico

Antena 3 se ha sumado desde esta mañana a la emoción taurina con el arranque en directo de los encierros de San Sebastián de los Reyes, considerados los más relevantes de España tras los de Pamplona. La cadena de Atresmedia TV mantiene así una tradición iniciada en 2004 y que solo se interrumpió en 2020 y 2021 a causa de la pandemia.

Cada mañana, a partir de las 10:50 horas, los encierros son retransmitidos dentro de “Espejo Público”, que integra en su programación esta cita taurina tan esperada por los aficionados. Durante los fines de semana, además, se refuerza la cobertura con una emisión específica, lo que permite seguir minuto a minuto el desarrollo de cada carrera.

El dispositivo técnico y humano desplegado por Antena 3 es de gran magnitud: más de medio centenar de profesionales y alrededor de quince cámaras se encargan de cubrir todos los ángulos del recorrido, desde la salida de los corrales hasta la llegada a la plaza de toros. Los periodistas de Antena 3 Noticias Sonsoles Martín y Miguel Ángel Silva son los narradores principales, respaldados por un equipo de comentaristas de primer nivel como Victorino Martín, Tomás Rufo, Diego García, Jonatan Estébanez “El Peta”, Nacho Torrejón, Javier Zulueta y Alfredo Duro.

La cobertura no se limita al directo televisivo. Antena 3 Internacional lleva la señal a más de treinta países, ampliando así el alcance de los encierros de San Sebastián de los Reyes a una audiencia global. Por su parte, la web de Antena 3 Noticias ofrece el minuto a minuto de cada carrera, mientras que la plataforma atresplayer permite ver la retransmisión en streaming y consultar el archivo de emisiones desde 2014.

La apuesta de la cadena se apoya también en el uso de tecnología de última generación. Los informativos de Antena 3 incorporan las imágenes en tiempo real a través de la pantalla gigante situada en las instalaciones centrales de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, reforzando el vínculo entre la ciudad y el epicentro de la información taurina.