Muere Joey Image, uno de los primeros baterías de los Misfits

Joey Image, uno de los primeros baterías del grupo punk Misfits ha fallecido a los 63 años. Originario de Nueva Jersey, Image fue uno de los tempranos instrumentistas del icónico grupo, entre los años 1978 y 79, y, aunque su paso por el grupo fue corto, se convirtió en una pieza importante ya que participó en el EP “Horror Business”, y en el single “Night of the Living Dead”. Según la web “The New York Hardcore Chronicles”, que anunció su fallecimiento, participó en la canción “Who Killed Marilyn?” que fue incluida en el disco compilatorio “Legacy of Brutality” (1985).

Image había anunciado hace cuatro años que padecía cáncer de hígado y se encontraba a la espera de un transplante dentro de un programa de la Universidad de Miami. Durante su breve paso por el grupo, tuvo diferencias con los otros miembros fundadores Glenn Danzig y Jerry Only, pero volvió a tocar con el grupo en 2000, en Florida. Joey tocó en sustitución de Dr. Chud, el batería en aquel momento, pero que abandonó el grupo justo un día antes de la presentación.

Sin embargo, lejos del gurpo, Joey Image tuvo una larga carrera musical. Tocó en The Damned durante una gira por el Reino Unido y después en otras bandas como Whorelords, Human Buffet, Psycho Daisies, The Mary Tyler Whores, The Strap-Ons, The Bell Ringers, Evil Doers, The Hooples, Jersey Trash, The Hollywood 77′s y The Undead.