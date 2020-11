Crítica de “Érase una vez...”: Angelina Jolie también es madre de Peter Pan ★★★✩✩

Directora: Brenda Chapman. Guión: Marissa Kate Goodhill (personajes de J M. Barrie y Lewis Carroll). Intérpretes: Angelina Jolie, D. Oyelowo, M. Caine. EE.UU, 2020. Duración: 94 minutos. Fantástico.

Bienvenida sea, en este año tan horrible que vivimos, la primera película pre navideña de la temporada aunque tampoco sea para tirar muchas serpentinas al aire y no aparezca Dickens ni un pariente de esos tan molestos que aterrizan siempre en las películas estadounidenses concebidas para las fechas que ya se nos echan encima. Sí descubrimos, no obstante, a tres hermanos fuertemente influidos por la narrativa fantástica clásica, David, Peter (Pan, que pronto zarpará al País de Nunca Jamás acompañado de los Niños Perdidos) y Alice (antes de colarse por el árbol y marchar al País de las Maravillas), que viven cerca de un Londres decimonónico, sucio, atestado de ladrones menores de 15 años y de gente turbia. También nos suena. Tras la trágica muerte del primero y, por más señas, el primogénito de la familia, los padres se sumen en una profunda depresión de la que parece no saldrán nunca. Un matrimonio interracial, por más señas.

Rocambolesca historia, cierto; y, para enriquecer todavía más el ponche, la aparición de la conservadora y clasista tía de los protagonistas, fuertemente influida por aquella de «Mujercitas». El miedo a crecer ( pero quién no), y el poder de la imaginación y la fantasía ante las tragedias mayúsculas subyacen en esta historia exótica, rara y políticamente correctísima con una Angelina Jolie que no está delgada, sino casi transparente en la piel de un personaje al que le cuesta hacer distingos por cuestiones de sexo entre sus vástagos y que tampoco duda en recurrir al alcohol cuando pierde a uno de ellos. En el fondo hablamos probablemente de infancias e inocencias interrumpidas, en ese maldito momento pasado, cuando, de manera inevitable, todos supimos que ningún adulto podría salvarnos de la propia vida, de la pérdida, de la muerte y el dolor. Sí, preferimos un cuento.