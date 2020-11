22 años sin Gloria Fuertes, la poeta de los niños (y los adultos)

Si Gloria Fuertes (1917-1998) tuvo un empeño durante su vida fue hacer que los más pequeños se acercaran a los libros. Aseguró en más de una ocasión que “es importante que los niños lean poesía”, pero yendo más allá, puntualizaba que, “más que importante, es necesario”. Hoy se cumplen 22 años desde que la escritora de Lavapiés dio su último adiós.

Perteneciente a la Generación del 50, su labor poética se vio reforzada en España a partir de los años 1970 por sus colaboraciones en programas infantiles y juveniles de TVE como “Un globo, dos globos, tres globos” y “La cometa blanca”. Fue la forma definitiva de llegar al gran público y de transmitir esa poesía en defensa de del feminismo, el pacifismo y el medio ambiente.

Fuertes intentó que la infancia de muchos niños fuera muy diferente a la suya. A una juventud en la que, recordaba que “cuando mi madre me veía con un libro, me pegaba. Nadie de mi familia me dijo nunca que escribiera porque lo hacía bien. Nadie. No tengo nada que agradecer a mi familia. Pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue. Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro”.