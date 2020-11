8 cosas que debe saber de Winston Churchill

El reportero mejor pagado. A finales del siglo XIX Churchill se ganó la vida como reportero de guerra. Y no un periodista cualquiera, sino que firmó un contrato que le elevó a lo más algo de la profesión. Con 250 libras mensuales (unas 30.000 actuales), se convirtió en el reportero mejor pagado gracias al “Morning Post”.

“OMG”. No s creemos muy modernos/jóvenes cuando usamos eso de “Oh my god” (Oh Dios mío) en su formato abreviado (OMG), pero la realidad es que ni somos jóvenes ni mucho menos modernos cuando tecleamos estas tres letras en nuestros móviles. El primer uso que se conoce de esta comprimida expresión es de 1917 y fue en una carta de Lord Fisher –almirante de la Marina Británica– al señor Churchill el 9 de septiembre de ese año.