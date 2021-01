Crítica de “Los Elfkins”: Esos otros locos bajitos ★★★✰✰

Director: Ute von Münchow-Pohl. Guión: Jan Strathmann. Director artístico: Heiko Hentschel. Música: Alex Komlew. Alemania, 2020. Duración: 78 minutos. Animación.

Dice una leyenda alemana que circula hace más de 200 años que los diminutos Elfkins viven bajo tierra para esconderse de los humanos, tan perezosos, tan ingratos y ruines, pero a los que ayudan cuando duermen realizando sus tareas. La descarada Helvi, que no encuentra su lugar en ese mundo subterráneo porque aún no halló oficio ni beneficio y cree que los de arriba no pueden resultar así de cretinos, decide arribar a la superficie para comprobarlo y aprender la profesión a la que se dedicará cuando regrese. Para toparse con un amargado pastelero a punto de perder el local por las deudas que le debe a un ambicioso hermano que se dedica a la bollería industrial «de batalla». Colorida y tierna, le sobran quizá las canciones (la culpa, de Disney), metidas con calzador, y ratifica una verdad como un templo: que a veces se nos olvida disfrutar de lo que tenemos, del calor del sol y la luz de la luna, de los otros, aunque ya lo echaremos de menos cuando lo hayamos perdido.