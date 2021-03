“Little Things”: la serie que desarma con ternura el algoritmo de Netflix

Cegados por la nitidez de los números y presos de la libertad de elección infinita que dicta que lo audiovisual ahora es «contenido» y los espectadores no son otra cosa que «consumidores», es fácil perderse. Películas extraordinarias como la mexicana «Ya no estoy aquí», que sonó con fuerza incluso para los Oscars, o «Yo nunca», la serie de Mindy Kaling (guionista «The Office») han naufragado en el mar binario y no encontraron la oportunidad de conectar con su público potencial por aquello de los algoritmos. Ya sabe: si usted ha visto X, pero quitó Z a los diez minutos porque le cerraban el supermercado, quizá jamás tenga la oportunidad de disfrutar de Y, y ni hablemos ya de H. Eso, y no un odio irracional contra las plataformas, era lo que criticaba Martin Scorsese en su última misiva de la ira: las inteligencias artificiales deciden por nosotros.

Una buena medida de protesta digital, si permiten la intromisión, es reivindicar obras que fueron engullidas en su momento por los números y que, pasado un tiempo y después de navegar en el infinito de las carátulas insulsas, vuelven a nosotros como el mensaje de un botella en la playa de una isla desierta.

La monogamia, a examen

Ese es el caso de «Little Things», un proyecto indio de vocación independiente que nació como serie web gracias a su creador Dhruv Sehgal y acabó conquistando el corazón de Netflix. Se hizo con ella después de su primera temporada, encargó otras dos y acaba de anunciar una cuarta tanda de episodios que, probablemente, pondrá fin a la historia. Más allá de la originalidad de comenzar su narración «in media res», ahorrándonos de paso el «tonteo» mil veces visto y el «chico conoce chica» que tanto gusta en Bollywood, «Little Things» explora el concepto de la pareja monógama desde un punto de vista más cercano a las primeras películas de Woody Allen que a las teorías más recientes de Charlie Kaufman sin renunciar por ello a ideas relacionadas con la posmodernidad y la aceptación de nuevos roles (tanto masculinos como femeninos) vistas antes en el cine de Sofía Coppola o en los guiones de Greg Daniels. De hecho, la naturalidad casi documental de la creación de Sehgal (también protagonista) enternece el corazón todo lo que puede la ficción antes de comenzar a edulcorar, como si el límite estuviera en nuestras propias experiencias amorosas más que en lo que serie insinúa más que muestra.

Por supuesto, el viaje también es físico y la complicada sociedad india es un personaje más de la culturización que implica, pero todo peaje se agradece. Sobre todo, cuando la magia de la catarsis, paradójicamente, se vuelve otra vez número y uno se pregunta por todo lo que tiene en común con quienes están a más de 7.500 km.