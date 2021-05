Crítica de “Tiburón blanco”: la culpa es de Spielberg ★★☆☆☆

Director: Martin Wilson. Guion: Michael Boughen. Intérpretes: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tim Kano, Kimie Tsukakoshi. EE.UU, 2021. Duración: 78 min. Terror.

Dicen que para su primer largo como director, el australiano Martin Wilson se inspiró en un suceso real, aunque suponemos que el aderezo que le inyectaron a la historia fue importante. Además, hay otro problemilla: en cuanto aparece un nuevo filme sobre escualos asesinos, nos enfrentamos siempre a las comparaciones, tan odiosas. No, desde que Spielberg estrenara en 1975 «Tiburón», en el cine no ha habido ningún título que le llegue ni a la altura de la aleta. Tampoco es que pertenezca a la serie B (ojalá) la cinta, protagonizada por cinco jóvenes que, tras sufrir un accidente en el hidroavión donde viajaban, acaban en un bote salvavidas en medio del océano. Pero eso no es lo peor, sino esos enormes bichos que los rodean incesantes con muy buen apetito. Y que aparecen lo justo frente a la cámara, por cierto. Comienza la cuenta atrás típica en estos filmes y, así, mientras van cayendo uno a uno, el público puede al menos entreterse apostando quién podrá salvarse. Si fuera por merecimientos...

Lo mejor

Las tomas desde arriba del mar mientras el animal «se pasea» bajo el agua tienen su puntito

Lo peor

Sus estereotipados personajes; total, diría el guionista, para lo que nos van a servir...