Los Emmy se unen a los premios inclusivos y permiten prescindir del género

Al igual que hizo hace unos meses el Festival de Berlín, ayer el de San Sebastián anunciaba un cambio en sus categorías: ya no habrá, desde la edición que se celebra en septiembre, Concha de Plata a Mejor actriz y Mejor actor, sino que se concederá a Mejor interpretación protagonista y de reparto. Los eventos internacionales de galardones, sea cinematográficos o musicales, se están volviendo cada vez más inclusivos. También otros eventos como los MTV Movie & TV Awards están eliminando los premios separados para hombres y mujeres, favoreciendo el género neutro. Si bien a los Globos de Oro esto le está perjudicando -sufre un boicot por la falta de diversidad en su membresía-, hay otros que han aprovechado para innovar y mejorar. Esta vez, los que se han sumado a prescindir del género en sus categoría son los Premios Emmy, concedidos anualmente por la Academia de las Artes y la Televisión en Estados Unidos.

Según un comunicado emitido por la Academia, los próximos premios Emmy serán más inclusivos, pues permitirán que los actores o actrices nominados utilicen únicamente el término “intérprete”. Es decir, tras haberlo acordado la junta de gobernadores de la institución, los nominados podrán ser reconocidos como “artistas, intérpretes o ejecutantes”. A partir de ahora, dice el comunicado, “los nominados y/o ganadores en cualquier categoría de intérprete titulada ‘actor’ o ‘actriz’ pueden solicitar que su certificado de nominación y la estatuilla del Emmy lleven el término ‘intérprete’ en su lugar”.

Esto responde a la petición que Asia Kate hizo en 2017 en pro de un reconocimiento a las estrellas no binarias: “Me gustaría saber si a sus ojos ‘actor’ o ‘actriz’ denotan anatomía o identidad y por qué es necesario denotar cualquiera de las dos cosas”, dijo la actriz. No obstante, la Academia quiere dejar claro que no se trata de un cambio de nomenclatura como ha ocurrido en San Sebastián, sino que se seguirá utilizando actor, actriz, actor de reparto o actriz de reparto para clasificar a los nominados, aunque se incluirá la opción de “intérprete” (”performer”), según explican a “The Hollywood Reporter”.

Así, aseguran que este cambio no sustituye las categorías hasta ahora conocidas, pero sí obedece a lo mismo que buscan otros eventos, así como a lo que ayer explicaba José Luis Rebordinos, responsable del Festival de San Sebastián: ”Obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación. El criterio para el jurado será el de distinguir entre malas o buenas actuaciones, sumándonos así al camino iniciado ya por nuestras amigas y amigos del Festival de Berlín.

Los premios Emmy, que se entregaron por primera vez en 1949, reconocen anualmente los mejores trabajos realizados para la televisión. Este año, las series nominadas se darán a conocer el próximo 13 de julio, celebrándose la gala el domingo 19 de septiembre. Entre los favoritos figuran, para no soprender, “The Crown y “The Mandalorian”, así como “Los Bridgerton”, “El Cuento de la Criada”, “Black-ish” o “Master of none”.