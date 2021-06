Ni “Star Wars” ni “Avatar”: las 5 películas más caras de la historia

Aunque parezca que debe estar relacionado, no todas las películas que figuran como las más taquilleras de la historia corresponden con aquellas cuya producción ha sido más cara. Si bien “Avatar” figura como la que más ha recaudado en cines -2.300 millones de euros-, y aunque cuente con una gran producción y numerosos efectos especiales, no figura entre las más caras. También “Star Wars”, “Harry Potter” o “El Señor de los Anillos” se escapan de este “Top 5″ de películas más caras de la historia. Si bien ahora “Fast and Furious 9″ está rompiendo moldes en las taquillas estadounidenses -según informa “Variety”, el fin de semana pasado se recaudaron 70 millones de dólares en 4.179 cines norteamericanos-, tampoco la saga protagonizada por Vin Diesel ha roto récords en cuanto a producción costosa. Las que figuran en la lista de más caras de la historia pertenecen, curiosamente, a tan solo dos sagas cinematográficas: estas son las 5 películas que han marcado cifras históricas en su producción:

1. “Piratas del Caribe: en mareas misteriosas” (2011)

La saga capitaneada por Johnny Depp en la piel de Jack Sparrow se corona desde hace 10 años como la cinta más cara de la historia en términos de producción. Costó, según “Forbes”, la friolera de 410 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 343 millones de euros. Se trata de la cuarta entrega de “Piratas del Caribe”, dirigida por Rob Marshall y, si bien no es de las más exitosas, recaudó 1.000 millones de dólares (unos 838 mil millones de euros). Es la cinta donde aparece Penélope Cruz en el papel de Angélica Teach, quien obliga a Jack Sparrow a embarcarse en el Barba Negra para buscar la legendaria Fuente de la Juventud.

2. “Vengadores: la era de Ultrón” (2015)

No podían faltar los superhéroes de Marvel en esta lista. Esta película, la segunda de la saga de “Los Vengadores”, llegó a invertir para su producción alrededor de 370 millones de dólares (310 millones de euros aproximadamente). En este filme, dirigido por Joss Whedon, Iron Man, Hulk, el Capitán América, Thor y el resto del equipo de Vengadores se enfrentan al maquiavélico robot Ultron, creado por Tony Stark con el fin de defender la paz pero que resultó defectuoso y con el objetivo de exterminar a toda la humanidad.

3. “Vengadores: Endgame” (2019)

Esta inversión si encaja si se tiene en cuenta la recaudación. Con poca diferencia con “Avatar”, esta es la segunda película más taquillera de la historia: ha recaudado 2.798 millones de dólares (2.297 millones de euros). En cuanto a su producción, la cinta invirtió alrededor de 356 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 298 millones de euros. La película, con Anthony y Joe Russo en la dirección, supone el fin de las historias de algunos de sus personajes. De nuevo, contó con Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth y Scarlett Johansson en su reparto principal.

4. “Piratas del Caribe: en el fin del mundo” (2007)

De nuevo, Jack Sparrow y su Perla Negra. En una lista poco variada respecto a títulos, esta cinta sigue por muy poco a la que ocupa el tercer puesto. Se trata de la quinta entrega de “Piratas del Caribe”, una de las más exitosas y reconocidas mundialmente de la saga, y se contó con un presupuesto de 350 millones de dólares (293 millones de euros). Eso sí, esta cantidad de dinero se vio bastante compensada en la taquilla, pues se recaudaron 960 millones de dólares (804 millones de euros). En este filme, el capitán Sparrow se ve liberado por Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) y el Capitán Barbossa (Geoffrey Rush) del reino de Davy Jones, mientras El Holandés Errante causa estragos en los siete mares.

5. “Vengadores: Infinity War” (2018)

Y, de nuevo, Marvel. Seguida en el sexto puesto por la obra maestra de James Cameron, “Titanic” (2017), los Vengadores vuelven a aparecer en esta lista como películas más caras de la historia, esta vez, y de nuevo, de la mano de los hermanos Russo. La cinta tuvo un presupuesto de 316 millones de dólares (265 millones de euros) y, en este caso, los superhéroes se alían contra el poderoso Thanos, el peor enemigo al que se han podido enfrentar. El mayor reto es que no logre reunir las seis gemas del infinito: poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, pues si lo consigue nadie le podrá frenar.