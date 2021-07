Por qué Liverpool ha dejado de ser Patrimonio de la Humanidad

La popularidad de Liverpool, en gran parte, se reparte entre su equipo de fútbol y The Beatles. Por esta ciudad británica han pasado numerosos de icónicos personajes, que junto con lo atractivo de la ciudad per sé han hecho que se trate de un lugar bastante turístico. En 2004, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad varias zonas del centro de Liverpool, incluyendo Pier Head, Albert Dock o la calle William Brown. Este título constituía un reconocimiento a la ciudad como centro neurálgico del comercio marítimo mundial durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, la Organización de Naciones Unidas debe haberse arrepentido, pues Liverpool ha dejado de ser Patrimonio de la Humanidad: ¿por qué?

Si ser inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco es complicado, un honor que ha sido otorgado a menos de 900 lugares del mundo, ser retirado de ella es, si cabe, más difícil. La decisión de eliminar a Liverpool en este sentido se tomó ayer durante una reunión de un comité de la Unesco, donde se realizó, según informa la BBC, una votación secreta: 13 votos a favor de que se retirara, 5 en contra y 2 nulos.

De esta manera, Liverpool se despoja de dicho título, uniéndose a otros dos lugares a los que les ha sucedido lo mismo: el Santuario de Oryx en Omán -perdió la condición en 2007-, y el Valle del Elba en Dresde (Alemania), le ocurrió en 2009.

Según explica el medio británico, la decisión de sacar a Liverpool de la lista se ha tomado porque el comité considera que los desarrollos urbanísticos de la ciudad amenazan el valor del frente marítimo de la ciudad. Además, añaden que estos proyectos, incluyendo el futuro estadio de fútbol Everton FC, están derivando “en un grave deterioro” del lugar histórico.

“Es incomprensible”, dice al respecto Joanne Anderson, alcaldesa de Liverpool. “Nuestro patrimonio mundial nunca ha estado en mejor condición, pues se ha beneficiado de la inversión de centenares de millones de libras en decenas de edificaciones, así como en los espacios públicos”. También el gobierno de Reino Unido ha expresado su “profunda decepción” por la decisión, sosteniendo que Liverpool se merecía ser Patrimonio “dado el rol significativo que su puerto histórico y la ciudad han jugado durante la historia”.

Con esto, la alcaldesa no descarta trabajar con el gobierno británico para apelar la decisión de la Unesco que, asegura, se produjo “una década después de la última vez que la Unesco visitó la ciudad para verla con sus propios ojos”. Por su parte, Wayne Colquhoun, quien durante 15 años se ha mantenido al frente de la campaña para que Liverpool figuraba con este título, ha confesado que se siente “devastado” por la decisión: “Es un símbolo de estatus que nos ha puesto junto a la Gran Muralla de China y las pirámides, y ahora ha desaparecido”, lamentó.