Netrebko es Turandot

Obras: “Turandot” de Puccini. Director musical: Jader Bignamini. Director musical: D-WOK. Cantantes: Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Carlo Bosi, Riccardo Fassi, Ruth Iniesta, Alexey Lavrov, Marcello Nardis, Francesco Pittari, Viktor Shevchenko, Riccardo Rados. Orchestra, Coro y Ballet del Festival Arena de Verona, 1-VIII-2021.

El 98 Festival de la Arena de Verona sigue sorprendiendo al público con nuevas producciones basadas en unas proyecciones sobre el fondo del escenario que aúnan espectaculares imágenes, con cierto movimiento consiguiendo un gran efecto para enmarcar la acción y así la parte corpórea se reduce a lo mínimo, jugando siempre sobre una gran caja que es la base de cada producción escénica. Un efecto excelente en la producción del día anterior de “Cavalleria rusticana” y no tan logrado en “Pagliacci”. La “Turandot” pucciniana es una ópera bastante más compleja y si las proyecciones ofrecieron momentos memorables en cuanto al efecto del gran Palacio Imperial, los elementos corpóreos y la dirección de escena no estuvieron al mismo nivel, ofreciéndose un espectáculo mucho menos vistoso y bastante más rutinario, por no decir de escaso interés.

Así el pueblo chino se arrastraba antes las murallas del palacio mientras era repetidamente apartado por los soldados hacia uno y otro lado, sin ton ni son, al igual que los ministros imperiales a los que no se supo darles el protagonismo y la atención que merecen, deambulaban sin sentido por el amplio escenario de la Arena. Mientras que el cortejo imperial y parte del populacho ofrecieron algunas escenas de baile sin un motivo que los justificase.

Desde el punto de vista musical todo se movió por unos derroteros mucho más interesantes. Empezando por la cuidada dirección desde el foso Jader Bignamini, quien además de dejar espacio a los destacados intérpretes vocales supo entresacar toda la espectacularidad, exquisitez y modernidad de la genial partitura pucciniana. Todo ello ante una muy solvente Orchestra de la Arena. Solo en algún momento aislado hubo alguna imprecisión en las entradas del coro, que a causa de las restricciones sanitarias hubo de cantar desde los laterales de la escena mientras actuaban una multitud de extras. Un coro de gran nivel, especialmente el masculino, dirigido por Vito Lombardi. La verdadera protagonista de la velada fuese una inconmensurable Anna Netrebko como una imponente princesa Turandot, a pesar de un vestuario bastante discreto para toda la producción.

La soprano española Ruth Iniesta, de importante carrera en Italia, recibió otra de las ovaciones de la noche Fernando Sans Rivière

La soprano rusa es capaz de modular su potente voz a discreción, con un cuidado fraseo y una amplitud y potencia en el registro central y en los agudos que la hacen ideal para este personaje ideal para una soprano dramática como ella que sabe matizar y cantar con gran gusto y expresividad. El público la aplaudió con gran entusiasmo y la vitoreó al terminar la función y después de su gran recreación de “In questa reggia”. A su lado, cantó su marido Yusif Eyvazoz como el príncipe ignoto. Un Calaf de gran poderío y proyección canora, a pesar de un instrumento no del todo bello y homogéneo, pero que gustó mucho y fue muy aplaudido ya desde su aparición en escena y muy especialmente con su emotiva y vibrante interpretación de “Nesun dorma”. La soprano española Ruth Iniesta, de importante carrera en Italia, recibió otra de las ovaciones de la noche por su gran interpretación como la esclava Liu y muy especialmente de su bella y difícil aria del tercer acto “Tu che di gel sei cinta”. Brillante también el Emperador Altoum a cargo de Carlo Bosi, así como el noble Timur del bajo Riccardo Fassi.