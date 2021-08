Fallece a los 91 años Ed Asner, actor que dio vida a “Lou Grant” y voz al abuelo de “Up”

El actor Ed Asner, conocido por su papel en la serie de televisión de los años 1977 y 1982 “Lou Grant” ha fellecido a los 91 años. El legendario intérprete había participado en decenas de producciones entre las que se cuentan “Elf” y hasta el filme de animación de Pixar “Up” en la que puso voy al anciano malhumorado Carl Fredricksen. Fue el actor que más veces ha recibido un premio Emmy, con siete estatuillas, cinco de ellas por la emblemática “Lou Grant”.

Sus papeles más recientes incluyeron series como “Cobra Kai”, en la que interpretaba al padrastro de Johnny Lawrence, Sid Weinberg, “Grace and Frankie” y “Dead To Me”. Nacido el 15 de noviembre de 1929 en Kansas City, Asner comenzó su carrera como actor en el teatro y ayudó a fundar Playwrights Theatre Company en Chicago. Consiguió su primer papel en Broadway en la producción de 1960 de “Face of a Hero” junto a Jack Lemmon. Asner hizo su debut televisivo en 1957 en la antología “Studio One”.

Después se hizo un hueco en la comedia “The Mary Tyler Moore Show”, hasta que, a su término, tuvo su propio “spin off” en “Lou Grant” (1977–82). Puso voz a personajes de series animadas protagonizadas por Spiderman, Batman o el Capitán Planeta.