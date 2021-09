Claudia Llosa y los atávicos e indescifrables miedos de una madre

Hay mucho de adivinación poética parcialmente extraída del realismo mágico en «Distancia de rescate», el nuevo trabajo de Claudia Llosa con el que la directora de origen peruano agitó ayer el ánimo de los presentes durante la cuarta jornada del certamen donostiarra. En la película, que compite en la sección oficial, también hay mucho de “anticipado cementerio”, como diría Umbral, de magnetismo lírico, de oscuridad indescifrable y de belleza envenenada para relatar la asfixia de una madre, Amanda, que es en realidad todas las madres del mundo.

«Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del auto y llegar hasta ella si se cayera a la pileta. Es la distancia de rescate. Así llamo al hilo que me ata con mi hija. Me paso la mitad del tiempo calculando esa distancia y siempre arriesgo más de lo que debería», narra en off María Valverde (Amanda) para principiar el relato –adaptación de la novela de Samanta Schweblin– protagonizado por dos mujeres que son vecinas ocasionales y viscerales, cada una con sus diferentes manejos de la contención.

Obsesión por el detalle

Valverde aterriza en una casa de campo a las afueras de un pueblo argentino para pasar unos días de vacaciones con su hija pequeña y su marido cuando, de forma inesperada, después de que ellas lleguen primero al destino, Amanda conoce a Carla (interpretada por Dolores Fonzi), una involuntariamente atractiva y atormentada mujer cuyo hijo, David, pasó por una experiencia traumática relacionada con la contaminación de las aguas que circundan los alrededores de las viviendas. El hombre emponzoña a la Tierra y la Tierra hace lo propio con el hombre. Explica Llosa que pese a las dificultades de adaptar una novela que todos los que estaban a su alrededor parecían ver menos ella, el flechazo por las capas más intrincadas de la obra fue inmediato: «Samanta recorría espacios que sentía tan propios…como la complejidad de lo femenino, la maternidad, la exploración del universo mágico al mismo tiempo anclado en lo real, lo psicológico, en estas dos mujeres que comparten y conversan sobre sus miedos, sus vacíos, que se contagian, se embelesan, se intoxican y recorren esta especie de estado febril que parece hablarnos del mundo en descomposición en el que vivimos».

Como añadido a la alternancia de flash-blacks, que lejos de emborronar machaconamente la secuencialidad ayudan a ordenar el ritmo de las sensaciones que manifiesta Amanda, y el apoyo de la voz en off, la realizadora se sirve de la «obsesión por lo detalloso y la forma en la que cuidamos nuestro entorno» para articular la película. Cuando le preguntamos por el concepto que da nombre a la cinta, la directora de «La teta asustada» comenta que «esa distancia de rescate siempre va a estar y es perpetuo, visceral, incontrolable, pero paradójicamente el individuo solamente se construye como tal desde la separación de la madre. Por eso el equilibrio de cómo gestionar esos miedos, va a ayudar en el proceso de independización del niño y de creación de su propia individualidad». Dice Llosa además, que «la verdadera transformación en las relaciones sociales se da con la transformación en el campo de lo simbólico. Por eso para mí es tan importante que nos repreguntemos temas políticamente incorrectos todo el rato».