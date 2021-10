Crítica de “Entre rosas”: un oloroso ramillete ★★★☆☆

Director: Pierre Pinaud. Guion: F. Drouard, P. Le Guay, P. Pinaud. Intérpretes: Catherine Frot, O. Breitman. Francia, 2021. Duración: 97 min. Comedia dramática.

Eve (la cálida Catherine Frot) ya no tiene edad para imaginar siquiera otra vida, una casada, con hijos, porque la ha dedicado completa, como ya hiciera su difunto padre, a crear rosas, que fueron la más reconocidas en el pasado, pero, hoy, está a punto de perderlo todo si no sucede un milagro porque la tachan de anticuada según los cánones imperantes (hasta los delicados colores y aromas de una flor se someten a las férreas dictaduras de las modas y el mercantilismo). Así que mientras la solitaria y amargada mujer piensa cómo ganar el próximo concurso del sector y eludir la bancarrota, a Vera, la fiel y única ayudante de Eve, se le ocurre una idea disparatada para solucionar la falta de trabajadores: «contratar» a tres integrantes de un programa de inserción social que no tienen ni puñetera idea del negocio y evitar de esta forma caer en las garras de un codicioso empresario. Una comedia, en fin, delicada como sus frágiles protagonistas que sigue reclamando un lugar en el mundo (aunque sea tan feo como este) para la belleza, para aquella que no huela a montañas de euros, sino igual que los pequeños brotes que regaba con amor el señor de la fotografía.

Lo mejor

Su reparto, encabezado por una siempre sólida y eficiente Catherine Frot

Lo peor

Que pronto intuimos qué pasará entre la protagonista y sus «trabajadores»