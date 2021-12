Tito Valverde: “Estoy en shock. Verónica Forqué era la ternura personificada”

Cine

Al mediodía se hacía pública la triste noticia: el cuerpo sin vida de Verónica Forqué había sido encontrado en su domicilio particular poniendo fin a más de medio siglo de carrera y a 66 años de vida. Apenas unas horas después, y por aviso de su esposa, el actor Tito Valverde era consciente de la tragedia: “Me quedado en shock. No sabía qué hacer. Me he bajado del coche y la gente de prensa me ha avisado de que empezaría a recibir llamadas vuestras”, explica compungido a LA RAZÓN aceptando el pésame y siendo interrumpido por otra llamada, ante el cambio de programación de la televisión pública debido al fallecimiento de la actriz.

Valverde y Forqué se conocían desde hace años cuando, en 1995, comenzaron a hacer de matrimonio en la ficción: “Pepa y Pepe”, de Televisión Española y dirigida por Manuel Iborra (marido de Forqué durante varias décadas y padre de la hija que tienen en común) les enfrentaba a la comedia de situación más típica de los noventa y les presentó al público generalista español como dos sólidos intérpretes: “Aquella serie no se podría haber hecho sin (Manuel) Iborra. Además de lo que me ayudó a conocer a Verónica como actriz, de cerca, quizá fue mi primer gran proyecto en el sentido de que la gente me viera la cara. Después de esa serie, empecé a trabajar mucho más seguido y todo se lo debo en gran medida a ella”, recuerda el actor por la vía telefónica, antes de volver a añadir: “Sigo en shock. Nunca voy a entender estas pérdidas tan grandes. Me ha dejado vacío”.

El intérprete, célebre luego también por sus papeles en “El comisario” o “El color de las nubes”, analizó el legado de Verónica Forqué, en el mismo día de su fallecimiento: “Verónica Forqué era la ternura personificada. Era una persona extremadamente amable que tenía siempre palabras de cariño para todo el mundo”, recuerda Valverde, que ya había coincidido con la actriz mucho antes, en producciones de José María Forqué, su padre: “Es probable que ambos tuviéramos nuestro primer beso en pantalla en “La guerra de papá”, pero no soy una fuente muy fiable para estas cosas. Quiero recordarla así, como la gran actriz que fue y como la todavía mejor persona que nos ha dejado hoy”. Valverde y Forqué, además de en la citada producción, también compartieron cartel en “Ramón y Cajal”, la serie de los ochenta sobre la que también había trabajado José María Forqué.