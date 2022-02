Idiomas al borde de la extinción: Estas 4 lenguas solo tienen un hablante

En el año 2021 existían 7.102 idiomas en todo el planeta, según la web especializada Ethnologue. Sin embargo, es una cifra que va cambiando continuamente, porque a medida que los etnólogos van descubriendo más y más idiomas, este número va creciendo. Y de la misma forma -aunque en sentido contrario- el número de lenguas también disminuye a medida que sus hablantes van muriendo. Y no es un riesgo menor; porque aproximadamente un 40% de las lenguas que se hablan hoy en el planeta, están ahora en peligro de extinción.

Las 4 lenguas maternas más habladas del planeta | Fuente: Ethnologue.com FOTO: La Razón (Custom Credit)

Idiomas al borde de la extinción

Para decir que un idioma está en peligro, el baremo que se utiliza es que tenga menos de 1.000 personas que lo hablen con fluidez. Y si el número de hablantes cae hasta 0, ese idioma empezará a considerarse a partir de entonces, “una lengua muerta”. Uniéndose así al arameo, al latín, al griego clásico o al huno.

Y en algunos casos, la amenaza especialmente creíble. Y es que, hay en torno a 170 de estos idiomas que no solamente están en peligro, sino que tienen menos de 10 hablantes. Es una realidad triste... pero es una realidad. Sin embargo, no todo está perdido.

En España existe un idioma que también estuvo al borde de la extinción y que -sin embargo- pudo recuperar su vigor y resurgir de nuevo. Nos referimos -como no- al silbo gomero. Es uno de los lenguajes más curiosos del planeta (por no decir el más curioso de todos) porque utiliza silbidos en lugar de palabra para comunicar. Esta particularidad hizo que fuese declarado Patrimonio de la Humanidad y que los habitantes de la isla de la Gomera se preocupasen por no dejarlo morir. Así, en el año 2009 se empezó a enseñar en las escuelas de la isla... y hoy son los niños quiénes se lo enseñan a sus padres.

Silbador de la isla de La Gomera agradecía el trabajo de los sanitarios en 2020 | Fuente: EUROPA PRESS FOTO: EUROPA PRESS

Sin embargo, este es un caso absolutamente excepcional. Cuando la situación de estos idiomas es tan crítica que ya podríamos considerarlas muertas... y lo único que queda es esperar para enterrarlas; tienen muy pocas oportunidades de supervivir. Es lo que ocurre en particular con los siguientes cuatro idiomas, que han decaído tanto con el tiempo que -a día de hoy- solo tienen un solo hablante. Por eso, cuando estas personas mueran, también morirán con ellos sus lenguas.

Una aclaración: Al tratarse estas personas de poblaciones indígenas, normalmente muy alejadas de los flujos de información que alimentan nuestros periódicos; no podemos confirmar con toda certeza que estas personas sigan viviendo y que, por lo tanto, sus lenguas permanezcan con vida.

El Kaixana (Brasil)

Los kaixana son una tribu nativa que habita algunas regiones del interior de la selva del Amazonas. Su lengua nativa es más bien un dialecto de la familia Tupí-Guaraní. El momento de máximo esplendor de esta lengua fue a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, las acciones violentas, los desplazamientos forzosos y la a influencia de las lenguas predominantes hicieron que cada vez fuesen menos las personas que lo hablaban. Esto, junto con la labor de los misioneros, hizo que los Kaixana se adaptasen a hablar la lengua general. A día de hoy, se cree que solo hay una persona que lo hable.

El Tanema (Islas Salomón)

A pesar de que de que de este idioma sí se poseen grabados, esto no asegura su supervivencia. Y es que esta lengua, originaria de la isla de Vanikoro (Islas Salomón), tan solo cuenta desde el año 2012 con un hablante. Su nombre es Lainol Nalo. En este caso, el motivo de su desaparición es que el Tanema se ha visto desplazado por el idioma principal de una de las islas del archipiélago: el Teanu.

El Taushiro (Perú)

En 1975 se registraron 7 hablantes, hoy en día solo se conoce un hablante de esta lengua llamado Amadeo García García, el cuál fue condecorado en 2017 por el Ministerio de Cultura de Perú en el día de la lengua materna. Vive en la cuenca del río Tigre, que es un afluente del río Marañon y que comparten Perú y Ecuador. Sus hablantes nativos fueron la etnia pinchi, que se considera extinta actualmente. La última información que tenemos acerca de Amadeo García García fue en una entrevista con el New York Times en el año 2017.

Apiacá (Brasil)

En el Mato Grosso de Brasil vivían los Apiacá, que utilizaban un lenguaje del mismo nombre; aunque a medida que fueron llegando los colonizadores portugueses, fueron adoptando su lengua. Hoy solo una persona habla y entiende apiacá con fluidez.