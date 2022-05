Muere la leyenda del rock canadiense Ronnie Hawkins

Ronnie Hawkins, una descarada estrella de rockabilly de Arkansas que se convirtió en mecenas de la escena musical canadiense después de mudarse al norte y reclutar a un puñado de músicos locales más tarde conocidos como The Band, ha muerto a los 87 años, según ha informado su esposa, Wanda, a “The Canadian Press”. Comunica que el artista falleció el domingo tras sufrir una enfermedad. “Se fue en paz y se veía tan guapo como siempre”, dijo por teléfono.

Nacido solo dos días después de Elvis Presley, le llamaban “The Hawk”, así como también se apodaba a sí mismo “The King of Rockabilly” y “Mr. Dynamo”. Tuvo éxitos menores en la década de 1950 con “Mary Lou” y “Odessa” y dirigía un club en Fayetteville, Arkansas, donde los actos incluían estrellas de rock tempranas como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Conway Twitty. “Hawkins es el único hombre al que he oído que puede hacer que una canción agradable y sexy como ‘My Gal is Red Hot’ suene sórdida”, escribió Greil Marcus en su aclamado libro sobre música y cultura estadounidense, “Mystery Train”, y agregó que “The Hawk” supuestamente “sabe más caminos secundarios, cuartos traseros y partes traseras que cualquier hombre desde Newark hasta Mexicali”. Hawkins no tenía los dones de Presley o Perkins, pero tenía ambición y buen ojo para el talento.

Actuó por primera vez en Canadá a finales de los años 50 y se dio cuenta de que se destacaría mucho más en un país donde el rock local apenas existía. Los músicos canadienses se habían mudado a menudo a los EE UU para avanzar en sus carreras, pero Hawkins intentaba lo contrario. Con el baterista y compañero Arkansan Levon Helm, Hawkins formó un grupo de apoyo canadiense que incluía al guitarrista y compositor Robbie Robertson, los tecladistas Garth Hudson y Richard Manuel y el bajista Rick Danko. Se convirtieron en los Hawks, educados en la escuela de rock de Hawkins. “Cuando la música se alejaba un poco del oído de Ronnie”, dijo Robertson a “Rolling Stone” en 1978, “o no sabía cuándo entrar a cantar, nos decía que nadie más que Thelonious Monk podía entender lo que estábamos tocando. Pero lo importante con él fue que nos hizo ensayar y practicar mucho″.

Robertson y sus amigos respaldaron a Hawkins de 1961 a 1963, organizando espectáculos estridentes en todo Canadá y grabando una versión aulladora de “Who Do You Love” de Bo Diddley, que se convirtió en una de las canciones emblemáticas de Hawkins. Pero Hawkins no estaba vendiendo muchos discos y finalmente terminó trabajando en la banda de Bob Dylan a mediados de los años 60.

Hawkins no estuvo nunca conectado con la música de su época. De hecho, se horrorizó la primera vez que escuchó a Neil Young, así como se hizo amigo de John Lennon y Yoko Ono, pero siempre pensando que él les hacía un favor. “Pensaba que los Beatles eran un grupo inglés que tuvo suerte. No sabía mucho sobre su música. Hasta hoy, nunca he escuchado ningún álbum suyo. Pero John era poderoso, me gustaba”, dijo Hawkins en una ocasión.