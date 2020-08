Cathy Smith: camello, groupie, musa y autora del chute que acabó con John Belushi muere a los 73 años

Cathy Smith, la que fuera corista, traficante, groupie y secretaria legal de diversas bandas de rock canadienses ha fallecido a los 73 años. Fue amante y amiga de varios de los músicos que pasarían a integrar The Band, como Levon Helm y Rick Danko, y más tarde de otro músico canadiense, Gordon Lightfood. Sin embargo, el suceso por el que se la recordaba más es el de haber inyectado a John Belushi el cóctel de heroína y cocaína que acabó con su vida en 1982. Desde entonces, su vida ha estado asociada a las páginas de sucesos y de sociedad de la prensa sensacionalista canadiense -en 1991 fue detenida con dos gramos de heroína- y a los documentales memorialísticos sobre el rock & roll.

Nació en Ontario (Canadá) y a comienzos de los años 60 conoció a Levon Helm, que tenía una banda llamada The Hawks junto con otro futuro compañero en The Band, Rick Danko, bajo las órdenes de Ronnie Hawkins. Cuando se separaron de éste, Smith permaneció vinculada a The Band y uno de los nuevos miembros, Richard Manuel le propuso matrimonio, según contó la que hacía las veces de corista en las actuaciones en directo del grupo. Ella rechazó a Manuel, pero permaneció junto al grupo durante la década. En una de las giras, Smith se quedó embarazada de un niño al que llamaban “el bebé The Band”, ya que su paternidad estaba poco clara. Se dice que fue la inspiradora del tema “The Weight” del grupo.

En los primeros 70, se convirtió en la pareja y musa de Gordon Lightfoot, que publicó el hit “Sundown” en 1974, que trataba sobre la peliaguda, escandalosa y a menudo violenta relación extramatrimonial que tenía con Smith y en la que contenía alguna velada pulla a los comportamientos erráticos de la corista. A finales de la década, se convirtió en la sección vocal de la estrella del country Hoyt Axton y, en esa época, según algunos testimonios recogidos en la biografía de John Belushi, “Wired”, se convirtió en traficante de algunas estrellas como Ron Wood y Keith Richards (The Rolling Stones) en sus giras estadounidenses y otras estrellas.

En 1976, Smith conoció a Belushi brevemente cuando Lightfood pasó por el programa “Saturday Night Live”, del que fue fundador, y el cómico y artista recurrió a ella para comprar droga, pues era conocida como la suministradora de los Stones. La fiesta iba a tener lugar en un bungalow del Chateau Marmont, en Sunset Boulevard, Los Ángeles. Estaban presentes los actores Robin Williams y Robert De Niro. Smith reconoció haberle inyectado la dosis fatal de “speedball” (mezcla de heroína y cocaína) que acabó con su vida. Se cree que fueron hasta 11 dosis. Cumplió, años más tarde, 15 meses de prisión por homicidio involuntario y varios casos de posesión y distribución de drogas.