Jorge Pardo recomienda “Tao Te King”: “El Tao me ofrecía una vertiente espiritual sin ser religioso”

Jorge Pardo (Madrid, 1956) es un músico de referencia internacional. Comenzó en el jazz, pero pronto vinculó la flauta y el saxo con el flamenco colaborando con Paco de Lucía entre otros muchos. Ahora acaba de sacar «Trance sketches», su nuevo y fantástico disco con el sigue explorando esa rica mezcla de flamenco y jazz. Pardo recomienda la lectura del «Tao Te King», de Lao Tse.

¿Cuándo lo leyó?

Con 16 o 17 años y me impactó porque andaba inquieto por las diferentes tendencias religiosas y políticas. Hay que situarse en la época, mitad de los 70, final de Franco, principios de la democracia. Los Beatles nos trajeron la cultura hindú, la meditación oriental, budismo…ese era el contexto en el que lo leí y me afectó.

¿Por qué lo elige?

Por esas preguntas internas que se hace uno. Ninguna religión, dogma o liturgia la tenía como algo bueno para mí y el Tao me ofrecía una vertiente espiritual sin ser religioso, buscarte la vida, buscar tú el camino, que al final ha sido el norte de mi vida.

¿Qué aprendió?

Me identifiqué por mi visión musical, que ya era mi objetivo. Vivía unas circunstancias únicas y muy estimulantes, pero en vez de seguir una tendencia de las que había, jazz, flamenco, rock o pop, me adentré en esa búsqueda interna de intentar hacer lo que me saliera y eso tenía mucha enseñanza de Lao Tse, que te invita a escribir tu propio Tao, no tenía que seguir el libro y aprender algo de él, la invitación era a revisarme a mí mismo.

Considerado uno de los filósofos más relevantes de China, la existencia histórica de Lao Tse aún se debate FOTO: Archivo

¿Le marcó esta obra de alguna manera?

Por la musicalidad de la poesía y por esa enseñanza de crear ese camino propio, el de otro no te vale, tienes que hacer el tuyo, ir descubriendo las cosas por ti mismo y esto en esa época de tu vida en la que estás organizando tu cabeza y tu parte mística, te marca. El Tao no te dice que creas en una religión, ni que me sigas a mí o a otro, sino síguete a ti mismo, es más duro, pero más auténtico y real y esa apuesta siempre me gustó.

¿A quién le recomendaría?

A cualquier tipo de lector sin distinguir clase social, nivel de formación o edad, puede abrirse y leerse por cualquier lado, en ese sentido es un poco como la Biblia, que la puede leer cualquiera y sacar sus propias conclusiones o todos los años, o al menos la mayoría de sus obras.