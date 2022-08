El Niño de Elche: “Lo militante es siempre limitante”

Francisco Contreras Molina, El Niño de Elche, prodigio inclasificable, ex flamenco se dice, dinamitador de prejuicios. Combativo y transgresor (¿quien si no llamaría a un grupo «Fuerza nueva» en estos tiempos que corren?), es artista sin límites ni fronteras conocidas: Flamenco, electrónica, jazz, performance, poesía, literatura o teatro. Del «Amor Brujo» con Maria Ostroukhova al «Tú me dejaste de querer» con C. Tangana, que ahora está en la cresta de la ola. Disco nuevo en noviembre, espectáculo performativo con Rocío Molina en la Bienal, libro sobre flamenco. Una cabeza que no para la de este creador que es a la vez un excelente conversador, un libérrimo pensador y, faltaría, un inquieto lector. Es heterodoxo casi por definición (con convicción y también por devoción) el impredecible niño sabio. «Hay algo en esa heterodoxia –reflexiona– en mi manera de abordar los distintos procesos artísticos (y también, por supuesto, en los debates), que tiene que ver con un pensamiento crítico y, por ende, también autocrítico. Y con unas formas que no son académicas, no sé si anárquicas pero sí un poco desordenadas, que conectan de otros modos con diferentes ideas. Precisamente porque no es académico –continúa el musico– como la trama no es muy narrativa, mucha gente entra en confusión ante eso. Porque tenemos la necesidad del encasillamiento, de la etiqueta constante: en lo artístico, en lo político, en lo estético, en el género… Yo, desde la experimentación, estoy abierto siempre al cambio. Aunque a veces ese cambio no sea agradable ni fácil».

A mí me han llamado de todo: fascista, podemita, homófobo... a veces hasta tiene gracia

Y esa libertad en la creación es, eminentemente desprejuiciada, «porque el prejuicio es miedo –Ya lo decía Escohotado–. Y no hay otra forma de superar el miedo que acercándose a él. En su libro “Frente al miedo”, que es el que me voló la cabeza, aparece una definición preciosa sobre la libertad: “La libertad es el antídoto para superar el miedo”. Por eso yo recuerdo siempre cuando Antonio me decía “cuando tengas un miedo, acércate a él”. Porque el prejuicio es miedo a cambiar, miedo al derrumbe de tu castillo de cristal, y seguramente no será lo que tú piensas, nunca va a serlo. Será mejor o será peor lo que encuentres, pero nunca será exactamente eso que tú has presupuesto. Y ya habrás ganado algo si te acercas, siempre habrá valido la pena. Y así es como abordo yo el arte, así es como quiero acercarme a él: desde la curiosidad y contra el miedo. Porque así, de esa manera, siempre habrá algo que me remueva. A cada proceso artístico le exijo eso, en cierta forma. Que termine siendo yo otro tipo de persona, tener esa mira».

Rico en ideologías

Y se sumerge en toda disciplina con esa misma esperanza, chapoteando en todas las complejidades y las paradojas de las que somos producto todos nosotros, hijos de un siglo XX en nuestro país, que es «rico en ideologías, rico en sus paradojas y en sus complejidades, en sus delirios. Y es esa una complejidad que parece no permitirse hoy en día. Pero a mí el arte sí me permite hacerlo. Y ha sido laborioso. Yo no vengo justamente de ahí, yo vengo de un arte que es militante. Y lo militante es siempre limitante. Lo he vivido en mi piel. No solo yo, también otros artistas que vienen de las militancias pseudoanarquistas, marxistas, de creer en ese tipo de arte revolucionario, y que hemos pasado a entender la revolución desde otras perspectivas: una perspectiva espiritual, una perspectiva estética… Esto, aunque sigue generando mucha controversia en España, ayuda sin duda a entender que estos posicionamientos resultan necesarios pese, al mismo tiempo, a hacernos vulnerables en el arte y en el debate, pues reconocemos constante y abiertamente que podemos cambiar de opinión».

El debate público está en el eslogan, en la consigna fácil y lo que me alimenta es la complejidad

Un debate público, y, también, por supuesto, una actualidad informativa, un contexto social en definitiva, al que no es ajeno el artista en ningún momento y del que no se abstrae en absoluto, sobre todo ahora, cuando las aguas andan tan revueltas. «Para mí», explica, «la batalla cultural es mucho más sugerente, más estimulante, en el momento en que puedes tomar los términos y jugar con ellos desde su definición clásica. Hace unos años, una de mis tácticas políticas era la indefinición, pero más tarde, cuando leo a Gustavo Bueno y veo que él plantea precisamente lo contrario, que hay que definirse primero para luego partir de ahí, empecé a masticar lo del ex flamenco. Que no es una indefinición sino un desplazamiento de la definición. Ese juego me parece mucho más nutritivo, más denso, más complejo, más crítico… ahí es donde me interesa la batalla cultural en un momento histórico, una época esta que vivimos, en la que los pensamientos están mucho más homogeneizados que nunca, en la que el manto de la socialdemocracia, de manera más o menos conservadora, cubre todas las posturas ideológicas. Pero, paradójicamente, de una manera estética, parece que estamos muy polarizados aunque nunca a lo largo de toda la historia de la humanidad las ideologías hayan estado tan homogeneizadas como lo están ahora».

«En realidad –apunta el músico– no es más que una cuestión dialéctica. La polarización está en el debate de barra de bar, en el ruido que producen las redes sociales. Comparado con otros momentos históricos de pasado, es casi una broma». El Niño de Elche se sitúa abiertamente en contra de todo intento torpe de cancelación o censura, pero se abstiene de comprar con ello cualquier otro pack ideológico completo, de plegarse a ninguna doctrina que circule por ahí. Se revela ante todo eso con una enorme valentía y en un gesto de gran voluntad y firmeza: «Y eso que a mí me han llamado de todo, me han llamado fascista, homófobo, podemita, españolista, machista… de todo. No sé si me divierte, a veces sí me hace gracia. Pero otras, la verdad, es que me cansa mucho no poder hablar con tranquilidad».

Territorio paradójico

Gran lector de ensayo, no puede evitar en estos años conectar todo esto de lo que hablamos con el debate público del que hablamos en la entrevista: «El debate público está en el eslogan, en la consigna fácil, y a mí lo que me alimenta es la complejidad de ciertos pensadores. Los anarcoliberales, por ejemplo, me resultan muy gratificantes porque se mueven en territorios muy paradójicos. De pronto puedo encontrar en diferentes autores posiciones muy enfrentadas con argumentaciones y lógicas muy elaboradas y sólidas. Miguel Anxo Bastos, por ejemplo, me parece fascinante, como me pasaba con Escohotado, con el que me unía una gran amistad. Me pasa con Juan Ramón Rallo. Pero el debate público no está ahí. Tampoco lo está el arte. Y eso que el arte nos ofrece unas herramientas valiosísimas para explorar e indagar en territorios de creación de nueva realidad, de nuevas dimensiones, que nos ayuda a complejizar el discurso». Y eso es lo que hace él, y lo hace sin miedo. Libre y desprejuiciadamente. Como le invitaba a hacerlo Escohotado y él no olvida bajo ningún concepto.