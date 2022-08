Ezra Miller, crónica negra del nuevo Hollywood

Un “galán” de tiempo libre

Mientras las elucubraciones alrededor de la figura de Miller continúan desarrollándose, las de Armie Hammer (en la imagen) cada día encuentran una nueva confirmación. El que fuera ejemplo de galán moderno y protagonista de «Call Me By Your Name» volvió a los titulares este mes tras ser visto como monitor de tiempo libre en un refugio vacacional de las Islas Caimán. Según sus representantes, Hammer solo ejercía de gerente, y no de ayudante, pero ello no ha sido freno para los rumores acerca de su destierro definitivo del planeta cine. La tormenta que siguió a su escándalo, en el que manejaba a una especie de harén de fans dispuestas a todo tipo de prácticas sexuales por su manipulación, no tiene visos de amainar: Discovery estrenará en septiembre «House of Hammer», un morboso documental en el que hablarán sus víctimas.