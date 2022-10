Las 5 faltas de ortografía más comunes entre los españoles

Leer siempre debe ser una opción. Más aún, cuando nuestro uso del idioma puede verse amenazado por la “economía del lenguaje” que potencian las nuevas tecnologías. La lectura no solo amplía conocimientos, sino que también contribuye a la hora de hacer un buen uso del idioma a nivel gramático y ortográfico. No obstante, aproximadamente un 30% de la población española no lee nunca, lo que funciona como uno de los motivos por los que las faltas de ortografía continúen siendo comunes en nuestro país. A continuación, enumeramos los cinco errores de este tipo que más se cometen entre los españoles a la hora de escribir en español.

“Hay”, “ay” y “ahí”

“Hay” es una forma del verbo “haber”, “ahí” es un adverbio de lugar y “ay” es una interjección que puede indicar dolor o temor. Son, por tanto, tres palabras de significado y escritura totalmente diferentes, pero que al sonar igual pueden producir confusiones. Existe, con esto, una frase que suele ayudar a salir de dudas a la hora de comprender las diferencias: “Ahí hay una persona que dice ¡ay!”.

“Hecho” y “echo”

El uso de la “h” suele protagonizar uno de los errores más comunes. Tiene que ver con que, al ser muda, hay quienes prescinden de su uso. No obstante, que no suene no quiere decir que no se escriba. De esta manera, “hecho” pertenece al verbo hacer: “Hoy he hecho la comida temprano”. Por su parte, “echo” es del verbo “echar”: “Nunca echo demasiada sal a la comida”.

“Valla”, “vaya” y “baya”

En esta confusión entran en juego dos errores comunes: entre el uso de la “b” y la “v” y entre el uso de la “y” y la “ll”. De esta manera, “vaya” pertenece al verbo “ir” (”Vaya usted a otra parte”), y también puede significar sorpresa, satisfacción, disgusto o decepción; mientras que “valla” es un panel, obstáculo o cerca (”No saltes esa valla”). Por su parte, “baya” es un fruto rojo.

“A ver” y “haber”

Sin duda, uno de los errores más comunes en nuestro idioma. Se pronuncian igual, pero escritos no tienen nada que ver. De esta forma, “a ver” es “la secuencia constituida por la preposición ‘a’ y el infinitivo ‘ver” (“Vete a ver qué nota te han puesto”), mientras que el segundo es un verbo o un sustantivo (“Haber venido antes” o “su haber era más bien escaso”).

“Haya”, “halla” y “aya”

Al igual que algunos de los casos anteriores, estas palabras se pronuncian igual -prácticamente por parte de todos los hispanohablantes- pero sus formas de escritura no tienen nada qeu ver. “Haya” es la primera o tercera persona del verbo “haber”. “Halla” pertenece al verbo “hallar” o encontrar. Por último, “aya” es un sustantivo que, según la Real Academia Española (RAE), significa “mujer encargada en una casa del cuidado y educación de los niños o jóvenes”.