Todas las vidas de El gato con botas

Crítica de “El gato con botas: el último deseo”

Minino Banderas

★★★★☆

Por CARMEN L. LOBO

Curioso, en EE UU los gatos no tienen siete vidas como por aquí, sino nueve, dos más de propina, lo que el personaje (y nunca mejor dicho, porque menudo es) de la segunda película protagonizada por este minino engreidillo, atolondradamente valiente y tan salado como las pesetas y el propio Banderas que le presta su voz y parece haber nacido para ello, sabe por desgracia demasiado bien porque acaba de llegar a la última. Vamos, que una y no más, santo Tomás. Tras morir, por cierto, de maneras bastante singulares y «cartoon», como de un campanazo, mientras participaba en los encierros de Pamplona, tras decidir lanzarse desde un cañón, después de sufrir una violenta alergia provocada por comer marisco y etcétera. Pero el felino tiene un plan para solucionarlo que pondrá en marcha ayudado por su antigua novia, a la que plantó en la iglesia el día en que iban a casarse, y un perrito ingenuo, adorable, que fue duramente maltratado pero mira siempre el lado bueno de la vida. En el camino se toparán con una macarra y emancipada Ricitos de Oro junto con los tres osos enormes, además de un villano que carga un maletín sin fondo. Y todos quieren lo mismo, ese último deseo aunque por motivos bien dispares. Vuelta por la puerta grande al ya un tanto marchito y sobadito universo Shrek gracias a una historia de ritmo endiablado, una potente animación que mezcla varias técnicas, numerosos y la mayoría afortunados gags (que incluyen referencias a varios cuentos de hadas clásicos), un final estupendo, muy manga, y la gracia y el carisma del protagonista, muy bien arropado esta vez por el resto del «reparto». DreamWorks, que tantas veces ha metido la pata, y no únicamente la de un felino, consigue esta vez, no solo superar la primera película, que ya es meritorio, sino una de las mejores de la irregular factoría. Larga vida, y nunca mejor dicho, a este felino chulo con acento malagueño. Qué arte tiene, joé.

Lo mejor: resulta una cinta divertida, muy ágil, y oír a Banderas, con ese acento tan seductor

Lo peor: que alguien crea que se trata de un filme normalito como el primero, porque este es mejor