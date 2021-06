Steven Spielberg se traga sus críticas y firma un acuerdo con Netflix

Televisión

Hace apenas dos años, Steven Spielberg declaró públicamente la guerra a Netflix. El gran cineasta criticó a la plataforma defendiendo que las cintas estrenadas vía “streaming” no deberían optar a un Oscar. De esta manera, el director pasó a ser uno de los grandes retractores a este modo de “nuevo cine”, poco después de que “Roma”, la cinta de Alfonso Cuarón para Netflix, se llevara tres premios Oscar: a Mejor director, fotografía y película extranjera. No obstante, parece que la negativa a esta forma de difusión ha disminuido para Spielberg pues, ante la sorpresa de todos, el de “Tiburón” acaba de firmar un acuerdo con Netflix para lanzar dos películas anuales durante un periodo aún no especificado.

De esta manera, la compañía de Spielberg, Amblin Partnes, añadirán al catálogo de Netflix varias películas, un acuerdo que supone un gran impulso para la plataforma. No obstante, no será exclusivo, pues se desarrollará de manera paralela al acuerdo que el cineasta tiene suscrito con los estudios Universal para rodar y estrenar proyectos de gran presupuesto en cines.

Según ha especificado el director de “E.T.” en un comunicado, “desde el momento en que comenzamos a hablar de una alianza (con Netflix), quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar historias juntos y llegar al público de nuevas formas”. De esta forma, Spielberg ya no ve “Roma” como un formato amenazador para el resto de la industria, sino que comienza a visualizarlo como un filón económico y abierto al éxito mundial.

Tras el éxito de audiencia y crítica logrado por cintas como “Historia de un matrimonio”, “El irlandés” o “El trasero negro de Ma Rainey”, Netflix está impulsando la producción de largometrajes con la promesa de estrenar una cinta a la semana. Además, la plataforma se ha visto bastante beneficiada por la pandemia: si bien las salas de cine han caído bastante, el “streaming” ha crecido, pues, por ejemplo, Netflix ha adquirido películas de otros estudios como “El juicio de los 7 de Chicago” -producida por Amblin-, que Paramount no pudo estrenar en cines y, tras una venta de última hora, se convirtió en uno de los éxitos más importantes de Netflix en la última temporada

El acuerdo es “para hacer películas de televisión, exactamente lo que Spielberg dijo que hace Netflix. Amblin mantiene su contrato con Universal para películas de cine”, matizó el analista Matthew Belloni, antiguo editor jefe del diario The Hollywood Reporter. Amblin es la responsable de éxitos como “Green Book”, que ganó el Óscar a la mejor película en 2019, y “1917”, nominada al mismo premio en 2020.

Por su parte, en su caza de talentos Netflix ya fichó a Keanu Reeves (“Matrix”) para protagonizar una película y una serie basadas en el cómic “Brzrkr”, un éxito superventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor. Esta apuesta encaja con los esfuerzos que el gigante televisivo está haciendo por encontrar una franquicia de superhéroes que pueda competir con los universos de Marvel en Disney+ y DC Comics en HBO Max, ahora que ambas plataformas luchan contra Netflix por el mercado de la pequeña pantalla en todo el mundo.