35 años sin Orson Welles, el infatigable creador de los mundos

"Lo malo de la izquierda estadounidense es que traicionó, para salvar sus piscinas. Y no hubo unas derechas estadounidenses en mi generación. No existían intelectualmente. Solo había izquierdas y estas se traicionaron. Porque las izquierdas no fueron destruidas por McCarthy; fueron ellas mismas las que se demolieron dando paso a una nueva generación de nihilistas", escribió hastiado un Orson Welles descreído e ideológicamente decepcionado con la templanza de las izquierdas americanas en un contexto histórico plagado de episodios desfavorables para la libertad y la creación como el imperante macartismo del 46 que propició un estancamiento de su carrera hollywoodiense y le empujó a un traslado obligado a Europa para trabajar como actor y poder financiar sus propias producciones.

Considerado uno de los artistas más versátiles del siglo xx en el campo del teatro, la radio y el cine, Welles, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 35 años, alcanzó el éxito temprano, como los toreros, los ladrones o los genios, a los veintitrés años, gracias a la obra radiofónica "La guerra de los mundos", que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz: la inconmensurable "Ciudadano Kane".

Desde su nacimiento, recibió una educación poco convencional de parte de sus eclécticos y adinerados padres, quienes lo trataron como el prodigio de la familia y dirigieron su precoz talento hacia las diferentes formas de arte. Cuando sus progenitores se separaron, el director pasó a residir con su madre en Chicago, donde comenzó a introducirse en los círculos artísticos e intelectuales pero la tragedia no tardó en asomarse a la vida de quien fue apodado "El americano" y el 10 de mayo de 1924, su madre, Beatrice Welles, murió repentinamente de ictericia. Esta trágica pérdida le trasladó nuevamente en los brazos de su padre y abandonó para siempre su carrera musical.

Welles siempre llamó a Shakespeare “el báculo de la vida” y depositó en sus obras y en su imaginería una parte sustancial de la inspiración que luego supo trasladar con sutileza y atino en sus películas. En su infancia, le gustaba leer las obras del magnánimo escritor. Movido por el espejismo ilusionante de los comienzos, quiso jugar y divertirse con esas fantásticas historias. Lear, Otelo, Macbeth, Falstaff, Bruto, Claudio; todos estos nombres fueron representadas por el de Wisconsin en la adolescencia y transformadas en algo más que figuras tradicionales elaboradas a través de los siglos. Con apenas 20 años, gracias a Mercury Theatre, montó dos versiones novedosas de Shakespeare: un Macbeth, interpretado por negros y ubicado en Haití y un Julio César ambientado en la estética de las concentraciones de masas. De esta forma Orson Welles fue preparando de forma progresiva el terreno cinematográfico y realizando el bosquejo de lo que, proyectado a futuro, produciría un Welles cineasta.

"Sed de mal" fue su segunda obra maestra después de "Ciudadano Kane". En este subyugante thriller, Welles se reservó el papel de un obeso inspector de policía que utilizaba métodos de una ética más que dudosa hasta llegar al asesinato. La película recorre un mundo onírico y de ambientes enfermizos que tiene ecos de drama shakespeariano. El filme fue muy tocado en el montaje, e incluso se añadieron planos y escenas breves.

Otro ejemplo del alcance dramatúrgico de sus películas lo encontramos en "El proceso", donde el cineasta intentó adaptar la novela de Franz Kafka sirviéndose de su particular estilo cinematográfico. El resultado global fue desigual, aunque sobresaliente en muchas escenas, por su capacidad de crear un mundo paralelo al de Kafka. Asimismo Welles ofreció una personalísima y muy intensa visión del mundo de Shakespeare en tres películas aceptadas por todos como obras maestras: "Macbeth", "Otelo" y "Campanadas a medianoche", inspirada esta última en diversas obras del dramaturgo inglés y constituyendo un monumento de inventiva visual y maestría interpretativa con el personaje de Sir John Falstaff (interpretado por el propio Welles) como hilo conductor.

El rodaje de "El otro lado del viento" comenzó a principios de la década de los setenta. Esta película relata los esfuerzos de un director de cine (interpretado por John Huston) para completar su última película de Hollywood y está ambientada en una gran fiesta, que es, a fin de cuentas, lo que fue la vida del director. En 1972, Welles informó que la filmación estaba en un 96% completa y las complicaciones legales de la propiedad de la película se multiplicaron. En 2004, el legendario director Peter Bogdanovich, quien actuó en la película, anunció su intención de completar la producción. Finalmente se terminó en 2018 y se estrenó en la edición número 75 del Festival de Venecia de ese mismo año. Resulta ciertamente complicado establecer la cronología exacta de su filmografía debido a todas las películas que inició y no pudo finalizar por falta de financiación.

De sobra conocido era su amor por España, enclave en el que rodó varias de sus películas (especial mención merece Ávila, lugar que predijo como retiro soñado en una entrevista) y también la amistad cosechada de figuras conocidas del mundo de los toros de la época, como Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Welles vivió un tórrido romance entre 1938 y 1942 con la actriz mexicana Dolores del Río y según su hija, Rebecca Welles, Dolores fue el amor de su vida, a pesar de que también estuvo casado con la actriz Rita Hayworth. Durante toda su vida tuvo un elevadísimo ritmo de trabajo y muchos pleitos financieros que repercutieron en el mantenimiento constante de la preocupación y el estrés como compañeros predilectos de viaje. Murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles en 1985 y sus cenizas fueron depositadas en el municipio malagueño de Ronda, en la finca de recreo de San Cayetano, propiedad de su amigo el matador de toros Antonio Ordóñez. "No hay otra figura en la comunidad e Hollywood que haya hecho mejor uso del talento", declaró John Huston al enterarse de la fatal noticia. Y es más que probable que todavía siga sin haberla.