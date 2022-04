La teoría viral que une la maldición de Macbeth con lo ocurrido en los Oscar

Existe una antigua superstición para los artistas y quienes viven del teatro, que liga el desastre, la mala suerte, con decir la palabra “Macbeth” dentro de alguno de estos espacios. Esta maldición proviene de la obra de William Shakespeare, en la que un hombre ve su vida repleta de desdichas tras recibir la visita de tres brujas, que le dicen que va a ser rey. Con esto, según una leyenda y una larga tradición, decir “Macbeth” dentro de un teatro conlleva que malas cosas van a ocurrir. Como fue la ocasión en que un actor utilizó una espada de verdad y mató a un compañero en plena escena. Esta vez, varios internautas relacionan esta maldición en redes sociales con el tema del momento: la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock.

Cuando el humorista subió al escenario del Teatro Dolby el pasado domingo, durante la ceremonia de la 94ª edición de los Premios Oscar, se refirió a Denzel Washington, nominado por su papel en la cinta “La tragedia de Macbeth”. “¡Macbeth! ¡Me encanta!”, dijo Rock. Pronunció, por tanto, la palabra “prohibida” dentro de un teatro, y los supersticiosos lo identificarán como la principal causa de lo que ocurrió segundos después.

Siguió con su discurso, y esta vez dirigiéndose a Smith y a su mujer, Jada Pinkett Smith, y lo que ocurrió lo conocemos: Rock bromeó sobre la calvicie de ella, que sufre de alopecia, y Smith no tardó en levantarse y darle una bofetada al comediante, gritándole que no se metiese con su esposa. Si bien todo apunta a que se trata de un incidente provocado por un cúmulo de cosas, sean tensiones no resueltas o presiones intrínsecas a la fama, las teorías y supersticiones no van a dejar de circular, al menos para unas redes sociales donde todo cabe.