Más problemas en el Louvre: cierra una galería por "debilidades estructurales"

El Museo del Louvre de París ha anunciado el cierre por precaución de una de sus galerías después de que una inspección hallara "debilidades estructurales" en la zona, conocida como Galería Campana, que acoge nueve salas dedicadas a cerámica de la Antigua Grecia.

La pinacoteca ha recalcado que "la Galería Campana, situada en la primera planta del ala sur, estará cerrada al público como medida de precaución", antes de afirmar que la medida llega a raíz de un informe y tras las recomendaciones del arquitecto jefe de monumentos históricos en el palacio del Louvre. Así, ha subrayado que "dentro del cuadrángulo de Sully, el segundo piso del ala sur ha estado sujeto a una vigilancia especial del edificio durante varios años".

Un diseño arquitectónico complejo

"De hecho, dado su complejo diseño arquitectónico y las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas allí en la década de 1930, los pisos del segundo piso de esta ala presentan deficiencias", ha agregado, antes de especificar que ahí están las oficinas de los agentes del Louvre.

"En el marco de los ciclos de diagnóstico iniciados por el establecimiento público del Museo del Louvre (EPML) en relación, en particular, con el cuadrángulo de Sully, este viernes 14 de noviembre de 2025 se presentó un nuevo informe de una oficina de diseño técnico", ha explicado, antes de añadir que "debido a acontecimientos recientes e imprevistos", el documento alerta sobre "la particular fragilidad de ciertas vigas que soportan los pisos del segundo piso del ala sur".