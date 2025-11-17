Dos tiktokers burlan la seguridad del Louvre y cuelgan un retrato suyo junto a la Mona Lisa

La seguridad del Museo del Louvre vuelve a estar bajo escrutinio tras el reciente robo de joyas valoradas en 88 millones de euros. Lejos de recuperar credibilidad, el pasado 14 de noviembre dos jóvenes lograron nuevamente vulnerar las medidas de control en una de las salas más emblemáticas del museo: la que alberga a la famosa Mona Lisa.

Los protagonistas, Neal y Senne, dos creadores de contenido belgas, relataron en TikTok cómo consiguieron colocar un pequeño retrato suyo en las proximidades de la célebre obra de Leonardo da Vinci. "Solo tenemos 30 segundos para hacerlo; vamos a colocar nuestro cuadro en la misma sala que la Mona Lisa", anunciaron emocionados en su vídeo.

Pero el proceso no fue tan simple como parecía. "Con obras grandes es imposible pasar la seguridad", explicaron. Por esa razón optaron por llevar una pieza más pequeña, enrollada y oculta dentro de una estructura plegable hecha con piezas de Lego y una bolsa de compras, con el objetivo de no despertar sospechas durante los controles de acceso.

"Colgamos el lienzo muy rápido. Era imposible ponerlo justo al lado de la Mona Lisa porque hay demasiados guardias, pero está en la misma sala", contaron una vez completada la hazaña. Sorprendentemente, no era la primera vez que realizaban algo similar: ya habían llevado a cabo una acción parecida en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica. En esa ocasión, salieron corriendo para evitar consecuencias.

El vídeo superó las 33.000 visualizaciones en TikTok en cuestión de horas y acumuló numerosos comentarios humorísticos. "La seguridad del Louvre debería revisarse a fondo a estas alturas", criticó un usuario.