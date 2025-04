La National Gallery de Londres sortea dormir en sus salas: recorrido privado, cena y cama

Esta fiesta del pijama es realmente especial, única: pasar la noche en una cama de lujo en mitad de las salas de exposiciones de la National Gallery, en Londres. Un sueñecito bajo "las pinturas más importantes del mundo", presentan de la iniciativa.

Unos se sentirán más inspirados y otros, quizá, se sientan más Ben Stiller en aquella "Noche en el museo" en la que su personaje, un guardia de seguridad, descubría que las obras cobraban vida cuando las puertas se cerraban.

Sea como sea, por primera vez en su historia, la National Gallery ofrecerá una estancia de una noche a gastos pagados. Eso sí, solo será una persona la afortunada y para ello deberá ganar el sorteo que se ha puesto en marcha antes de la reapertura al público el mes que viene.

Para conmemorar el 200 aniversario de la galería, el concurso seleccionará al primer miembro que ingresará en el museo tras su cierre de dos años. Será pionero, o pionera, en experimentar la mayor renovación de toda la colección, titulada 'Land: The Wonder of Art'.

Así, cualquier persona mayor de 18 años suscrita al boletín informativo de la National Gallery participará en el sorteo para dormir en la cama, ubicada en el "puente" que conecta el Ala Sainsbury con el resto de la galería. El concurso estará abierto hasta las 18:00 horas del 28 de abril y el ganador se seleccionará al azar.

Según la galería, la velada comenzará con una cena para dos en su restaurante, Locatelli; para después, una vez que las puertas de la galería se cierren al público, el ganador recibirá su propio recorrido privado de la exposición con Christine Riding, directora de colecciones e investigación de la Galería Nacional.

A su paso por la galería, verán más de 1.000 obras de arte que trazan el desarrollo de la pintura en la tradición europea occidental entre los siglos XIII y XX, desde obras maestras conocidas hasta pinturas que nunca se han visto en la Galería Nacional.

"Es la primera vez que tenemos la emocionante oportunidad de repensar y renovar la forma en que presentamos una de las mayores colecciones de arte del mundo, bajo un mismo techo", afirmó Riding. "Nuestros visitantes descubrirán de nuevo algunas de las obras de arte más famosas e icónicas jamás creadas, junto con sus favoritas y descubrimientos y adquisiciones recientes".

A la mañana siguiente, el ganador también recibirá una cesta de desayuno antes de tener la galería a su disposición para explorarla antes de la primera inauguración pública del Ala Sainsbury a las 10 de la mañana del 10 de mayo.

La remodelación de la Galería Nacional es la más extensa en años. Las celebraciones del 200.º aniversario de la galería este año también incluyen la inauguración de una casa para simpatizantes, para miembros y otros simpatizantes, y un centro de aprendizaje.

La Galería Nacional no es ajena a los eventos nocturnos. En enero, abrió sus puertas durante 24 horas para el último fin de semana de su exposición de Van Gogh, que agotó todas sus entradas y fue visitada por más de 200.000 personas. Fue la segunda vez en su historia que la galería permaneció abierta durante la noche (la primera fue para Leonardo da Vinci: Pintor en la corte de Milán en 2012).