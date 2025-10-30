La Policía francesa arresta a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Louvre

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21.00 horas del miércoles 29 de octubre, precisó la fiscal

La mayoría de ojos de Francia están puestos en el Louvre y en todo lo que acontece tras ese robo "del siglo", como lo han denominado, del domingo 19 de octubre. Ahora, y después de que un juez de instrucción imputase y decretase prisión provisional a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en la sustracción de joyas del Museo del Louvre, llega la noticia de que cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.

El siguiente paso a dar, como informan los medios franceses, es el de ser interrogados por los investigadores: "Según nuestras informaciones, el hombre fue arrestado el miércoles por la noche en la región de París, mientras que sus dos presuntos cómplices fueron acusados ​​y puestos en prisión preventiva el mismo miércoles", escribía la cadena de televisión en su web cuando solo se conocía la primera de estos nuevos arrestos.

El comando del Louvre

Así, se sospecha que al menos uno de ellos forma parte del "comando del Louvre" y que estuvo presente en el lugar el 19 de octubre.

Pero, como informa 'Le figaro', estas personas fueron arrestadas alrededor de las 20:00 horas de ayer por los investigadores de la Brigade de répression du banditisme (BRB), en el distrito 16 de la capital, según confirmó una fuente policial este mismo jueves: "Están bajo custodia, incluido uno de los presuntos ladrones", añadió la misma fuente de la cabecera francesa.

La nueva noticia llega horas después del comunicado de la Fiscalía en el que se detallaba que los dos primeros detenidos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de criminales en vista de cometer un delito", cargos que pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Además, durante su custodia policial desde el pasado domingo en los locales centrales de la Policía Judicial (PJ) de París, los dos sospechosos "reconocieron parcialmente los hechos", explicó ayer la fiscal de París, Laure Beccuau, en una rueda de prensa en la que también se habló de la importancia de las trazas de ADN de los implicados en la escena del crimen.