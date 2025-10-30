Drones no identificados sobrevuelan un campamento militar en Bélgica

Las autoridades belgas detectaron drones sobrevolando el campamento militar de Marche-en-Famenne, en la provincia de Luxemburgo, durante la noche del sábado 25 al domingo 26 de octubre, y nuevamente entre el martes 28 y el miércoles 29. El ministro de Defensa, Theo Francken, confirmó que los aparatos se desplazaron sobre “zonas críticas del cuartel general de nuestra brigada” durante un periodo prolongado.

Francken declaró en la red social X que los drones fueron operados por personas con conocimientos avanzados, descartando que se tratara de simples entusiastas. “Es una verdadera alerta para nuestra defensa”, afirmó. El ministro añadió que “muy probablemente se trataba de pilotos profesionales que estaban espiando elementos sensibles”. Las maniobras de los drones se centraron en áreas estratégicas del recinto militar.

El Servicio General de Inteligencia y Seguridad (SGRS) y la policía federal belga han iniciado una investigación conjunta para identificar a los responsables. Según el diario Ouest-France, se están analizando grabaciones de seguridad y posibles rutas de acceso aéreo. El ministro Francken indicó que se reforzarán las medidas de vigilancia en instalaciones militares, y que se ha informado a los socios de la OTAN sobre el incidente.

El caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en bases militares de otros países europeos. Los servicios de defensa belgas consideran que el patrón de vuelo y la persistencia de los drones indican una operación de reconocimiento deliberada. “No es un juego ni una casualidad”, declaró Francken. La OTAN ha advertido sobre el uso creciente de drones comerciales modificados para tareas de espionaje.

La base militar de Marche-en-Famenne alberga unidades de infantería y logística, y es considerada estratégica por su proximidad a la frontera con Luxemburgo y Alemania. El campamento ha sido objeto de modernización en los últimos años, incluyendo sistemas de comunicación y entrenamiento avanzado. El sobrevuelo de drones sobre esta instalación ha sido calificado como “una violación grave del perímetro de seguridad”.

El gobierno belga ha anunciado que se reforzará la vigilancia aérea en zonas sensibles y se actualizarán los protocolos de detección de drones. Se prevé la instalación de sistemas anti-drones en varias bases militares. Además, se ha iniciado una coordinación con países vecinos para compartir información sobre incidentes similares. El ministro Francken concluyó: “Nuestra defensa debe adaptarse a nuevas amenazas invisibles pero reales”.