El sospechoso del robo en el Louvre, Doudou Cross Bitume: "influencer" y exguardia de museo

Hasta ahora, Abdoulaye N., de 39 años, era un hombre natural de Aubervilliers y aficionado al motocross; pero desde el asalto a Louvre, en concreto desde su acusación formal el 29 de octubre, ha pasado a ser "el sospechoso del robo". Conocido en redes sociales como Doudou Cross Bitume, alcanzó cierta notoriedad (casi 700.000 visualizaciones en algunos de sus vídeos antiguos) al combinar su destreza física con la cultura del motocross. En TikTok y en Instagram se presenta como "la leyenda".

Su cuenta de Instagram lo consolida como "figura clave en el mundo del deporte y en la zona de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)", señala 'Le figaro', que lo define como un deportista "de abdominales marcados". El "street workout", que cultiva y al que alude de forma recurrente en sus publicaciones, es una forma de culturismo urbano. Además, también graba vídeos suyos practicando snowboard.

Según varios medios franceses, Abdoulaye N. tiene antecedentes penales por 15 delitos, entre ellos: posesión y transporte de drogas; conducir sin licencia; y poner en peligro la vida de otros. También fue condenado por robar una joyería en 2014.

Siempre más cerca del asfalto

Su otra faceta pública es la de las carreras callejeras . ¿Su lema? "Siempre más cerca del asfalto ". En sus publicaciones se le ve conduciendo motocicletas de alta cilindrada, incluyendo una Yamaha FJR 1300 de carretera y una Honda CRF de motocross, además de una scooter Tmax, el mismo modelo que los sospechosos emplearon para huir tras el robo del Louvre. En TikTok, también publica vídeos con niños, a quienes deja subirse a su moto de motocross.

Esta identidad digital, basada en la exhibición de su imagen pública, contrasta marcadamente con el perfil buscado en la investigación del robo del Louvre, una operación clandestina y meticulosa. Abdoulaye N. es uno de los cuatro sospechosos detenidos en este caso. Él y otro hombre de 34 años, ambos de Aubervilliers, fueron arrestados el 25 de octubre.

Se sospecha que formaban parte del comando de cuatro hombres que irrumpió en la galería Apollon el 19 de octubre. Según los informes, los investigadores hallaron su ADN en una de las vitrinas rotas y en objetos abandonados en el lugar. El ADN de su presunto cómplice se encontró en uno de los dos scooters Tmax utilizados en la huida.

¿Robo o allanamiento?

Un taxista sin licencia, conocido por la policía por robo con agravantes, debía comparecer ante el tribunal este miércoles en Bobigny por un caso de vandalismo (que data de 2019). La audiencia se pospuso hasta el 17 de abril a petición de sus abogados. El acusado no se presentó y se negó a comparecer por videoconferencia. En cuanto al incidente del Louvre, la defensa hizo hincapié en la presunción de inocencia y corrigió la terminología utilizada: "Se habla de robo, lo cual es un error de hecho. Fue un allanamiento de morada".

Su perfil, al igual que el de su cómplice, un antiguo repartidor, no se corresponde con el de aquellos "generalmente asociados a la élite del crimen organizado", subrayó el domingo la fiscal parisina Laure Beccuau. Desde que se vio implicado, las redes sociales de "Doudou" han sido objeto de numerosos comentarios que ridiculizan las sospechas en su contra. Los usuarios le preguntan "¿Qué hiciste con las joyas de la corona?" o le piden que "devuelva las joyas", mientras que otros comentan: "Es un ladrón de primera" o "Debes haber enviado un botín importante para el Louvre".

Abdoulaye N., al igual que su presunto cómplice, solo ofreció declaraciones consideradas «minimalistas» por la fiscalía durante su interrogatorio formal. Sin embargo, admitió haber participado en el robo «por órdenes de individuos no identificados ». Sus publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram, habían revelado previamente un universo cultural ecléctico, con referencias a series estadounidenses ('Los Soprano'), cultura popular (figuras de manga como 'Dragon Ball Z' y superhéroes), así como al mundo infantil ('Winnie the Pooh') y la música rap.

Guardia del Pompidou

Publicó imágenes de Tupac Shakur, figura icónica del rap estadounidense de los 90, cuyo estilo adoptó, luciendo una bandana atada a la cabeza en su foto de perfil de Instagram. También hizo referencia al sello discográfico de Tupac, Death Row . El botín, ocho joyas de la Corona, valoradas en 88 millones de euros, aún no ha sido recuperado.

Además, según 'Le Parisien', el sospechoso había trabajado para la empresa de logística UPS, Toys R Us y como guardia de seguridad en el Centro Pompidou. Los vecinos comentaron al periódico que era una persona servicial, decente y muy expresiva.

La fiscal de París, Laure Beccuau, declaró que el sospechoso había proporcionado poca información a la policía, pero que había admitido parcialmente su participación en el robo del Louvre. Añadió que otro sospechoso del caso, detenido la semana pasada, había sido condenado por el mismo robo en 2014.