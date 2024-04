Cecilia Roth, crítica con Milei: "Se está desmantelando la cultura en general y el cine en particular"

De "Laberinto de pasiones" a "Todo sobre mi madre", con Pedro Almodóvar, de ahí a "Martín (Hache)" y, de ahí, a "La Mesías" de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Tras medio siglo de carrera en el cine, a un lado y al otro lado del Atlántico, la actriz argentina Cecilia Roth sumó en la jornada del viernes un nuevo reconocimiento, en esta ocasión el Premio Platino de Honor que otorgan los galardones homónimos, organizados por la EGEDA dirigida por Enrique Cerezo.

En pleno corazón de Yucatán, en el impresionante complejo hotelero de Xcaret (Estado de Quintana Roo), la ganadora de dos Premios Goya se dio un baño de masas ante los más de 700 medios convocados. "La cultura es casi un punto de expulsión a todos los que nos dedicamos a esto. Están desmantelando la cultura en general y el cine en particular. Quiero que esto se sepa en Latinoamérica y en España, es un pedido de ayuda", explicó la actriz, reivindicativa, sobre los recortes al cine que ha programado el presidente de su país, Javier Milei.

La muerte en vida del cine argentino

"Este año tenemos un montón de representantes de Argentina, porque las películas que se hacen allá son de un interés masivo. Como dijo Almodóvar (respecto al cine español), el cine argentino ni es malo ni no lo ve nadie. El año que viene a lo mejor no hay ningún representante de mi país, porque no se va a hacer ninguna película", siguió incidiendo Roth. Preguntada por la desprotección a la que se enfrenta el cine en Latinoamérica, Roth también se mostró crítica: "Nuestros países son muy frágiles, muy vulnerables, hemos construido una industria no muy sólida. Un viento fuerte, como el que está sucediendo en Argentina, puede golpear la industria. Se ha instalado el discurso de que quienes vivimos de la cultura somos parásitos. Hay que modificar esa idea, que es dura, cruel e injusta. Es insultante. Ojalá esto vuelva para atrás", sentenció.

Desde su debut cinematográfico en "No toquen a la nena", allá por 1976 e interpretando a un personaje que se llamaba como ella, Roth se ha construido una carrera llena de mujeres fuertes. Para la historia del cine queda su participación en la icónica "Arrebato" de Iván Zulueta o su primer trabajo a las órdenes de Almodóvar en "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón", en 1980. "Pocas actrices como ella son tan sinónimo de cine que une países y culturas cinematográficas", se deshizo en elogios Cerezo, que fue el encargado de presentar el premio a la actriz. "Cuando se trata de disfrutar de talento, Cecilia Roth es un valor seguro", añadió sobre la intérprete el también Presidente del Atlético de Madrid.

La sociedad de los premios

Justo después de las declaraciones de Roth, la organización de los Premios Platino Xcaret otorgó los galardones votados por el público y patrocinados por Iberia. Úrsula Corberó ("La piel en llamas") ganó el premio a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, mientras que su contraparte masculina en la categoría fue Santiago Korovsky ("División Palermo"). "El cuerpo en llamas", de nuevo, se alzó con el galardón a la Mejor Miniserie o Teleserie y Dolores Fonzi ganó el Platino del Público a la interpretación femenina en serie por "Blondi". "No nos van a parar, no hay que rendirse nunca", dijo la actriz al recoger la estatuilla.

Enzo Vogrincic, en lo que se antoja como una vuelta triunfal de "La sociedad de la nieve" para cerrar el ciclo de éxitos del filme de J.A. Bayona, fue elegido Mejor Intérprete masculino y, como no podía ser de otra manera, la película también fue elegida como la mejor en el voto popular.