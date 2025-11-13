Adele debutará como actriz en la adaptación de Tom Ford de 'Un grito al cielo'

El diseñador de moda y director de cine Tom Ford ha convocado a Adele para coprotagonizar su adaptación de 'Un grito al cielo', de Anne Rice, según ha anunciado su productora. La película, escrita, dirigida y producida por Ford, marcará el debut actoral de la superestrella.

La cantante forma parte de un extenso reparto que incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper (conocido por su papel en «Adolescence») y Hunter Schafer, aunque no se han dado a conocer detalles sobre sus respectivos papeles.

Un campesino y un noble

La novela de Rice, publicada por primera vez en 1982, se ambienta en el mundo de la ópera en la Italia del siglo XVIII y narra la historia de dos personajes de orígenes muy distintos: uno campesino y el otro noble veneciano.

«Cry to Heaven» será el tercer largometraje de Ford, quien debutó como director con el drama romántico «A Single Man», en 2009, seguido del thriller psicológico «Nocturnal Animals», en 2016. La película se encuentra actualmente en preproducción y se estrenará a finales de otoño de 2026.

Al igual que con sus películas anteriores, Ford financia «Cry to Heaven» con sus propios recursos. En 2016, declaró a Associated Press: «Solo haré una película si controlo los derechos subyacentes».