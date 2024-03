Desvelan nuevos datos sobre la muerte del actor Heath Ledger

Han pasado 16 años desde que el actor de cine y televisión Heath Ledger muriese de una sobredosis accidental en la cima de su carrera profesional. A pesar del paso del tiempo los datos sobre su muerte siguen apareciendo con cuentagotas. Ahora se sabe que en el momento de su muerte ya estaba pensando en protagonizar otra película: “Blink: The Power of Thinking Without Thinking”.

Ha sido el director Stephen Gaghan ("Dolittle") el que ha dado una información exclusiva durante un episodio del podcast “Developmental Hell” , un derivado del programa “Revisionist History” de Malcom Gladwell. Allí explicó que en el año 2000 había pensado en adaptar el libro de Macom Gladwell, “Blink: The Power of Thinking Without Thinking”, en una película. En enero de 2008 el director recibió una sorpresiva llamada cuando se encontraba en un aeropuerto con su esposa Minnie Mortimer. La llamada era de Kim Ledger, el padre de Heath, que le llamó para informarle de la muerte de su hijo a los 28 años.

Gaghan, creador y director de "Syriana" (2005), estaba preparando ya en 2005 la adaptación del libro de Gladwell y contaba para el papel protagonista con Leonardo DiCaprio, que por entonces tenía 49 años. Sin embargo durante el proceso de guion, decidió que sería mejor que Ledger fuera el protagonista tras conocerlo, a pesar de contar ya con el visto bueno de DiCaprio y Universal para empezar la cinta. “Conocí a Heath Ledger y llegué a ser muy cercano a él al instante. Simplemente tuve una conexión real con él que fue algo inusual y muy especial para mí”, explicó Gaghan que insistió en que se emocionó mucho con la idea "y comencé a verlo como el personaje principal. Una vez que comencé a ver eso, no pude dejar de verlo”.

Así que le envió una copia del guion con su número de teléfono apuntado sobre el texto. El mejor amigo de Ledger y su padre llamaron por teléfono al director al verlo escrito para contarle la muerte y que el guion "estaba en la cama con él, y el libro estaba en la mesita de noche", dijo Gaghan en el podcast, al tiempo que explicó que “como puedes imaginar, estaban en shock y marcaron ese número y no sé por qué”. Gaghan también relató cómo se encontraba en un aeroùerto con su mujer al conocer la noticia: "Yendo de un lugar a otro, y literalmente colapsé, nunca me pasó. Mis pies se hundieron debajo de mí. Literalmente me senté porque pensé, ¿qué?”. Inmediatamente desechó la cinta por la muerte del joven actor. “La emoción, lo que [el padre y el amigo de Ledger] estaban pasando, realmente no debería haber sido parte de ninguna manera, y sin embargo, como ser humano o como alguien a quien simplemente le importa, simplemente estaba allí y estaba escuchando y mi esposa me estaba mirando. Recuerdo su cara y me quedé sin palabras. Simplemente escuché y escuché y escuché. Fue muy, muy triste. Y sigue siendo triste”.