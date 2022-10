Jeffrey Dahmer: violó, descuartizó y se comió a 17 hombres, pero es el disfraz más buscado para Halloween

El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, es uno de los asesinos en serie más salvajes de nuestra historia reciente. ENtre 1978 y 1991 cometió el asesinato de 17 hombres y niños a los que violaba y descuartizaba para luego comérselos. Así lo refleja la serie que acaba de estrenar Netflix " Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, en la que se exponen los hechos que sucedieron, pero que arrastra una peligrosa legión de fans en el momento en el que llega el momento de celebrar Halloween.

Como todos sabemos es normal que las ficciones que emiten las televisiones nos pueden llegar a enganchar tanto que enseguida amamos y odiamos a los personajes interpretados por actores. Así no pasa nada si nuestro personaje favorito de “Karate Kid” es William Zabka (Johnny Lorenzo) y no el héroe Ralph Macchio, como le sucedía a Bartney en “Cómo conocía a vuestra madre”. O que de cara al cosplay nos disfracemos de villanos de cómics que van más con nuestra personalidad.

Personajes como Vecna de “Stranger things” se han ganado la fascinación de los espectadores por la labor realizada por guionistas y actores. Luego las fiestas de Halloween beben de estas influencias y nos encontramos a malos como “Dexter”, Drácula o Jason, como los disfraces favoritos de miles de niños y adultos.

Pero todo eso es ficción. Lo que ha pasado es que la repercusión de la serie sobre el carnicero de Mailwaukee ha sido inesperada, ha colocado a la serie entre las más vistas de Netflix, y además el personaje ha causado controversia porque hay espectadores que fascinados por las atrocidades que cometió y la complejidad en su mente, han “romantizado” al personaje.

Muchos internautas han puesto el grito en el cielo y avisan de que este año la fiesta de Haloween estará protagonizada por mucha gente que o ha dudado en comprar o fabricarse un atuendo idéntico al de Dahmer para salir a la calle. Así en Twitter algún usuario advierte: “Creo que los disfraces de Jeffrey Dahmer van demasiado lejos. Estas cosas realmente sucedieron. Las familias tienen trauma por estos eventos. Este va a ser un Halloween difícil para algunos, y me siento realmente triste por eso”.

Otros advierten que “era una persona real que mató a personas reales” y no está bien “convertirlo en un disfraz de Halloween”. Pero la tendencia va a más y tanto en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook adolescentes de diferentes países han tomado a Jeffrey como un “ídolo” y no solo para disfraces, sino, como un personaje digno de tener páginas de fans donde lo romantizan como si de un personaje de telenovela se tratara.

Sólo en Ebay hay cientos de disfraces inspirados en el personaje con gafas y hasta una camisa igual a la que usa el actor Evan Peters, que tuvo el trabajo de meterse en la piel del asesino en serie. Hay excepciones, como la tiendas minoristas de disfraces de Halloween Spirit, Halloween.com y Party City, que no están vendiendo ningún disfraz oficial de Jeffrey Dahmer.

Otra tienda, Costumes-Hub lo tiene claro: “Para este Halloween, ser Jeffery Dahmer es una idea para informar a las personas que te rodean que un demonio puede tener forma humana y que todos deben saberlo. Pero no use ningún disfraz de civil de Jeffery Dahmer porque ofenderá a muchas personas y no lo apoyamos. Llevar un disfraz de Prisionero con esposas es lo que debería retratar a Jeffery Dahmer”.