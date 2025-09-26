El funeral de Claudia Cardinale será en París el martes y la actriz será incinerada

El funeral de la actriz Claudia Cardinale, fallecida el pasado lunes a los 87 años, se celebrará en París el próximo martes y posteriormente será incinerada, confirmaron a EFE fuentes de su agencia de representación. El funeral se celebrará a las 14.30 horas (12.30 horas GMT) en la iglesia de Saint-Roch, en pleno corazón de la capital francesa y muy cerca del Louvre, si bien las fuentes no pudieron precisar por el momento si se tratará de una ceremonia abierta al público.

La actriz, que fue un icono del cine italiano y tenía también la nacionalidad francesa, tendrá también otra despedida religiosa íntima en la localidad de Nemours (al sur de París, donde había fijado su residencia familiar) el miércoles. Claudia Cardinale fue una de las grandes estrellas europeas del cine de los años 60 y fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como "8½", "El gatopardo", "Rocco y sus hermanos" o "Hasta que llegó su hora". También apareció en producciones de Hollywood como "La pantera rosa", de 1963.