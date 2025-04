El director de "Taylor Swift: The Eras Tour" dirigirá una nueva versión de "El Guardaespaldas"

La música y el cine van de la mano, y Sam Wrench bien lo sabe. El cineasta, reconocido recientemente ante todo por dirigir la cinta "Taylor Swift: The Eras Tour" (2023), ha puesto en marcha otro proyecto que aúna ambas disciplinas. Pero, esta vez, no tratará de una millonaria y exitosa gira, sino que pondrá la vista hacia el pasado para recuperar una de las cintas musicales más icónicas que se recuerdan. Se trata de "El Guardaespaldas" (1992), película dirigida por Mick Jackson y protagonizda por Whitney Houston y Kevin Costner, y que ahora inspirará una nueva versión. Será Wrench quien se ponga al frente de este proyecto.

Acostumbrado a hacer películas de conciertos como, pues también se encargó de trabajar en ese sentido con Billie Eilish o Sabrina Carpenter, Wrench se enfrenta ahora a un nuevo reto. Dirigirá una nueva versión de la película romántica de culto de los años 90 de la mano de Warner Bros, informa "Deadline". Además, revela el medio citado que el guión correrá a cargo del escritor Jonathan A. Abrams, mientras que no se han revelado detalles del casting, lo cual seguro que supondrá una noticia esperada, ya que la cinta original contó con estrellas de la talla de Houston y Costner. ¿Y si Swift es la nueva estrella que herede el papel de Houston?

Estrenada en 1992, "El Guardaespaldas" narra la historia de amor entre Frank Farmer (Costner), un ex agente del servicio secreto y hábil guardaespaldas, y la superestrella Rachel Marron (Houston), amenazada por un fan desconocido. Un verdadero éxito, pues la película recaudó 400 millones de dólares en la taquilla mundial, así como es reconocida de manera universal gracias, ante todo, a la icónica canción e interpretación de "I will always love you".