Muere Björn Andrésen, Tadzio de 'Muerte en Venecia' y "el chico más guapo del mundo"

El actor y músico Björn Andrésen ha muerto a los 70 años, confirmó el director Kristian Petri al medio sueco 'Dagens Nyheter'. El actor tuvo un papel secundario en "Una historia de amor", de Roy Anderson en 1970, pero su gran oportunidad llegó en 1971 con la película "Muerte en Venecia", de Luchino Visconti. El director italiano lo llamó "el chico más hermoso del mundo", título también del documental de Kristian Petri y Kristina Lindström sobre la vida de Björn Andrésen.

La película se estrenó en 2021 y en 2022 ganó el premio al mejor documental de televisión europeo del año en el festival Prix Europa, tras varios años de rodaje.

"Kristina y yo llevábamos mucho tiempo hablando de hacer un largometraje sobre Björn. La idea era que contara su propia historia, y hablamos con él durante un año entero antes de empezar a rodar. Después rodamos durante varios años, y fue un rodaje divertido y a veces doloroso", ha explicado Petri, quien conocía a Andrésen desde hacía casi 40 años antes de que se grabara "El chico más bello del mundo".

Caminos cruzados

Nuestros caminos se cruzaron en Estocolmo, y también hice una serie infantil con él. Nos divertimos mucho trabajando juntos. Para mi generación, «Muerte en Venecia» y el epíteto «el niño más guapo del mundo» eran algo muy importante, y algo que Björn nunca pudo olvidar. Estaba ahí todo el tiempo, para bien o para mal. Pero me di cuenta de que no tenía ganas de hablar de ello en ese momento, dice.

Según Petri, Andrésen inicialmente se mostró escéptico ante la idea de un documental sobre su vida. "Pero una vez que tomó la decisión, se lanzó a por todas. Tenía un carisma y una presencia increíbles frente a la cámara", dice, y continúa: "Eso es en lo que más pienso ahora. En todos los momentos fantásticos que pasé con él. Era una persona valiente".

En una entrevista con 'DN' antes del estreno de la película en 2021, el propio Björn Andrésen contó cómo el epíteto "el niño más bello del mundo" lo persiguió durante toda su vida: "Muchos jóvenes anhelan una vida donde sean famosos por su físico. ¡No, ese es un papel imposible de interpretar!", aseguró entonces.

Al mismo tiempo, tenía cuidado de no parecer una víctima: "Mientras 'El chico más bello del mundo' se convierta en un gran acontecimiento, yo y mi historia dejaremos de ser una prioridad", dijo sobre el documental.