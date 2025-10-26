Bette Midler confirma avances en El retorno de las brujas 3 y Thora Birch abre la puerta a su regreso

El esperado regreso de las brujas de Salem sigue tomando forma. Thora Birch, recordada por su papel de Dani Dennison en la película original El retorno de las brujas (1993), ha expresado su disposición a retomar su personaje en una posible tercera entrega. Su declaración refleja el interés de la actriz por explorar la evolución de Dani tres décadas después de los acontecimientos del filme original.

“Me encantaría saber qué han decidido para Dani… Estoy superabierta a la idea”, comentó Birch en declaraciones a Deadline. No obstante, matizó que esperará a conocer los detalles creativos antes de comprometerse oficialmente con el proyecto.

En la historia original, Dani, junto a su hermano Max y su amiga Allison, luchaban por detener a las hermanas Sanderson, resucitadas accidentalmente en la noche de Halloween. Aunque la secuela estrenada en 2022 recuperó a las tres brujas interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, los protagonistas juveniles del filme de 1993 quedaron fuera de la historia.

Mientras Birch mantiene una postura expectante, Bette Midler ha confirmado que ya ha leído un primer borrador del guion de El retorno de las brujas 3 y lo ha descrito como “brillante”. En tono divertido, pidió a Disney que acelere los plazos de producción: “Que nos aprovechen mientras seguimos respirando”, bromeó. La actriz también señaló que aún hay desafíos logísticos por resolver, como el calendario de rodaje o la disponibilidad del elenco original.

El proyecto, impulsado por el presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, está estrechamente vinculado al éxito de la secuela en Disney+, que acumuló 2.700 millones de minutos de reproducción en solo una semana, consolidándose como una de las producciones más vistas de la plataforma.

Aunque la participación de Parker y Najimy aún no está confirmada, tanto Midler como Birch se muestran abiertas a regresar, siempre que la propuesta creativa mantenga la esencia que convirtió la película original en un clásico de Halloween. Por ahora, no hay detalles oficiales sobre la trama ni una fecha de rodaje confirmada, pero se espera que la tercera parte continúe los acontecimientos de la secuela y explore nuevas generaciones de brujas, combinando nostalgia y humor.