El rey Felipe VI acude al cine a ver "Hispanoamérica"

Felipe VI ha acudió en la tarde de ayer a un cine de Madrid para presenciar el estreno en cartelera del documental "Hispanoamérica, canto de vida y esperanza", dirigida por José Luis López-Linares, por lo que el monarca compartió sala con el público en una sesión que contó con un coloquio después de la proyección.

El Rey, acompañado por el realizador y otros miembros de su equipo, acudió hasta la calle Fuencarral para ver la película que versa sobre la historia compartida entre América y España y su legado.

Rodada en España, México, Ecuador, Perú, Bolivia y Estados Unidos, el documental cuenta con testimonios de cerca de 50 historiadores, artistas, religiosos y otros expertos en la materia, en su mayoría americanos, que se acompañan de imágenes que ilustran el patrimonio arquitectónico, pictórico y musical hispanoamericano.

Según el director de la obra, su objetivo es “despertar la conciencia y el conocimiento de los 300 años de historia común” al considerar que es una materia que “está muy olvidada”.

La última película de López-Linares (Madrid, 1955), ganador de tres premios Goya, fue "España, la primera globalización", el documental más visto de 2021 con más de 70.000 espectadores en salas de cine y más de 600.000 en televisión, y precuela, si se permite, de esta "Hispanoamérica" que acaba de llegar a las salas. Una de las particularidades de la nueva cinta es que se ha financiado con aportaciones de más de 4.000 mecenas, que han sumado unos 220.000 euros.

Como el propio López Linares advirtió en "España, la primera globalización", explicar la historia del Imperio español en cien minutos es poco menos que "un imposible, una locura", así que el realizador ha retomado esta vasta empresa porque "me quedó todo por contar". Y así nace una segunda parte que no se separa del mantra de "luchar por el pasado para luchar por el futuro". El objetivo no ha cambiado desde que en 2021 estrenase la primera cinta: derribar el altísimo muro de la Leyenda Negra. Asegura quien afirma que, sin estas trabas impuestas por la historiografía y la envidia anglosajona, "seremos una potencia tremenda", en referencia a esa nación de 500 millones de personas que hablan castellano por todo el mundo.