Tom Felton (Draco Malfoy), "inmensamente agradecido" a J. K. Rowling pese a sus comentarios tránsfobos

El nombre de om Felton, actor mundialmente reconocido por dar vida a Draco Malfoy en la saga de "Harry Potter", vuelve a resonar por una doble razón. Por un lado, debido a su reciente anuncio de que formará parte del elenco de la serie de HBO. Y, a raíz de ello, también por el apoyo que ha mostrado hacia J. K. Rowling, a pesar de los polémicos comentarios que ha realizado la autora en los últimos años.

Fue el pasado domingo cuando Felton, asegurando que "no estoy realmente en sintonía", sí mostró su apoyo a J. K. Rowling, a pesar de las críticas realizadas por la icónica autora que se califican por una mayoría como tránsfobas. Fue a través de una entrevista realizada en "Variety", en la que Felton fue preguntado sobre las opiniones de Rowling. "No puedo decir que me impacte, la verdad es que no estoy muy al tanto", respondió el actor, "lo único que me recuerdo a mí mismo es que he tenido la suficiente suerte como para viajar por todo el mundo y no he visto nada que uniera más que Potter. Ella es la responsable de eso, así que le estoy inmensamente agradecido".

No tiene, no obstante, la misma opinión que sus compañeros de reparto de la saga cinematográfica. Tanto el propio Daniel Radcliffe (Harry Potter) como Emma Watson o Rupert Grint (Hermione y Ron en la película) se han mostrado críticos con Rowling desde que en 2020 lanzara una columna de opinión titulada "Creando un mundo post Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa". Se señalaron en este escrito comenatarios tránsfobos, ante lo que Radcliffe reaccionó mediante una carta abierta: "Las mujeres transgénero son mujeres".