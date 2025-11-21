El tráiler "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha" promete una de las entregas más duras

El mundo de los "Juegos del Hambre" continúa expandiéndose. La novela que Suzanne Collins publicó en 2008, y que en 2012 se adaptó para la gran pantalla, es ya un fenómeno consolidado que atrae a miles de espectadores y lectores alrededor del mundo. Una serie literaria y cinematográfica, que va más allá de la trilogía que completan "En llamas" y "Sinsajo". Después de una exitosa precuela titulada "Balada de pájaros cantores y serpientes", Collins publicó en marzo de 2025 "Amanecer en la cosecha", nuevo ejemplar que también contará con su adaptación al cine, que además acaba de lanzar tráiler.

Se estrenará, de la mano de Lionsgate, el 20 de noviembre de 2026, pero ya ha adelantado una serie de imágenes que prometen un filme similar a la propia novela. En esta nueva trama, es Haymitch Abernathy -quien ya aparece desde el primer libro de la saga- el protagonista. A sus 16 años, vive en el Distrito 12 y termina siendo tributo del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, un año especial para los Juegos del Hambre, pues todos los distritos deben producir el doble de tributos: dos chicos y dos chicas.

Las imágenes son el primer vistazo a Joseph Zada ("Éramos mentirosos", "Invisible boys") ​​en el papel de Haymithc, que fue interpretado originalmente por Woody Harrelson en la serie original de “Los Juegos del Hambre”. El reparto, además, se completa con Elle Fanning en la versión joven de Effie Trinket, originalmente interpretada por Elizabeth Banks, así como Ralph Fiennes da vida al presidente Snow, Donald Sutherland en la trilogía inicial. Por su parte, Kieran Culkin interpreta a Caesar Flickerman, y Jesse Plemons interpreta al joven Plutarch Heavensbee, personaje interpretado por Philip Seymour Hoffman en "Sinsajo". Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV también forman parte del elenco.