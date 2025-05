Cristina Carrillo de Albornoz "Mi novela habla de la importancia de vivir"

Hay personas a las que uno se va a encontrar, algún día, en algún lugar…. En una suite del renovado The Palace Hotel, lo primero que llama la atención son las vistas a la plaza Neptuno y en el salón un precioso libro sobre Sorolla que casualmente está escrito por mi invitada y aclaro que esto no estaba preparado. Como suelo decir en estos casos: dejémoslo al destino.

Escuchar este podcast con Cristina Carrillo de Albornoz, os gustará:

Es Madrileña, estudió siempre en el extranjero porque su padre decía que una persona tiene que aprender otras culturas por lo que se formó en Bélgica, Suiza, Holanda y USA y allí decidió estudiar Historia del Arte. Opositó para el Cuerpo Diplomático pero continuó su carrera trabajando para la UNESCO viviendo en Ginebra, ha recorrido infinidad de rincones por el mundo. Estos viajes le ayudaron a conocer a diferentes artistas, entre ellos a Balthus y la vida como ella misma lo dice al principio de esta entrevista recordando al filósofo chino: “En la vida hay un hilo rojo que es como el destino que tu lo puedes tensar pero nunca se rompe” y la frase se hizo realidad porque en el Museo Reina Sofía estaban buscando a alguien que les ayudara a organizar una exposición del pintor francés que ya se había convertido en su amigo personal. Fue así que Cristina se convirtió en la organizadora de esta extraordinaria muestra entre otras tantas que sigue realizando en muchas partes del mundo, como la última muestra impresionante de Botero en el palazzo Bonaparte de Roma.

Cristina en aquel entonces no era experta en la materia y el propio artista francés la puso en contacto con Jean Leymarie siendo el director del museo Picasso en París.

Trabajó en Naciones Unidas en grandes proyectos, en varios países como Mauritania y Zimbawue, en Austria especialmente en Viena y USA New York. También colaboró con Federico Mayor Zaragoza del que tiene recuerdos maravillosos. A Cristina le gusta y sabe mucho de arte. Es una viajera incansable. estuvo por un largo periodo en el extranjero y al volver a Madrid como ella misma dice "Por amor", no ha dejado de colaborar en varios de los principales medios de comunicación españoles y no deja un minuto libre sin crear proyectos diversos. Uno de los países en donde más le ha gustado vivir es Ginebra a donde volvería encantada.

Cristina ha escrito un libro del que se habla mucho y que llama la atención su título "Un beso en Tokio". Se trata de una novela de ficción: “Cuando fui a Japón conocí al "arquitecto de la luz" Tadao Ando. Cuenta que es un personaje especial que se convirtió en arquitecto después de haber sido boxeador.

"Un beso en Tokio" Cristina Carrillo de Albornoz

Se convirtió en boxeador porque vio un edificio de Frank Lloyd Wright en Tokio y dijo: yo quiero hacer algo de esto. Cristina comenta en este Podcast los sitios que recorrió y cómo aprendió viendo otras obras y regresó a Tokio e inició a trabajar: “Para trabajar como arquitecto en Japón tenía que estudiar, sacar una media alta y ser rico. No tenía nada de esto pero al final lo consiguió hasta llegar a ganar el premio Premio Pritzker” Cristina confiesa que: “Esta es la persona, el personaje, que me ha inspirado para escribir esta novela, en la que se habla de la importancia de vivir”.

Muchas veces nos perdemos viendo solo las cosas malas de la vida: “La arquitectura es un arte que celebra toda la existencia uniendo todas las artes”.

Su libro como ella explica, va sobre el amor, del deseo, de la búsqueda de la belleza. Cristina invita a ver más allá de lo superficial, toca temas que emocionan y que hacen sentir también a través del arte. También habla en esta charla el triste hecho que en la actualidad muchos se quedan solamente con la información que les llega a través del whats app siendo que son el futuro de esta sociedad así como lo terrible de la masificación y los "selfies" ante las obras maestras.

Un Podcast entrevista en donde se invita a ver más allá de lo superficial.